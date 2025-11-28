پخش زنده
امروز: -
پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی با اجرای موفق طرح بومیسازی تجهیزات ابزار دقیق، گام مهمی در مسیر اتکا به توان داخل برداشت و مجموعهای از تجهیزات ایرانی را جایگزین نمونههای خارجی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر پالایشگاه یازدهم گفت: در این طرح، سنسورهای پایش وضعیت، اسکنرهای شعله، ترموکوپلها و همچنین ترانسمیترهای فشار و دما ساخت شرکتهای داخلی در واحدهای مختلف پالایشگاه نصب و با موفقیت به بهرهبرداری رسیدند.
محمد سعیدیان افزود: این تجهیزات توانستهاند کارایی مورد انتظار را در شرایط عملیاتی پالایشگاه فراهم کنند.
وی این دستاورد را نشانهای از بلوغ فناوری ساخت داخل در حوزه تجهیزات ابزار دقیق دانست و تأکید کرد که اجرای این طرح ضمن صرفهجویی ارزی قابل توجه، موجب ارتقای دانش فنی و افزایش نقش شرکتهای دانشبنیان در صنعت گاز کشور شده است.
سعیدیان گفت: این اقدام، نقطه عطفی در مسیر خودکفایی صنعتی پالایشگاه یازدهم و تقویت همکاری با سازندگان داخلی است.