به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر پالایشگاه یازدهم گفت: در این طرح، سنسور‌های پایش وضعیت، اسکنر‌های شعله، ترموکوپل‌ها و همچنین ترانسمیتر‌های فشار و دما ساخت شرکت‌های داخلی در واحد‌های مختلف پالایشگاه نصب و با موفقیت به بهره‌برداری رسیدند.

محمد سعیدیان افزود: این تجهیزات توانسته‌اند کارایی مورد انتظار را در شرایط عملیاتی پالایشگاه فراهم کنند.

وی این دستاورد را نشانه‌ای از بلوغ فناوری ساخت داخل در حوزه تجهیزات ابزار دقیق دانست و تأکید کرد که اجرای این طرح ضمن صرفه‌جویی ارزی قابل توجه، موجب ارتقای دانش فنی و افزایش نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت گاز کشور شده است.

سعیدیان گفت: این اقدام، نقطه عطفی در مسیر خودکفایی صنعتی پالایشگاه یازدهم و تقویت همکاری با سازندگان داخلی است.