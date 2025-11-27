به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ محمد رضا قاضی گفت: تنها پدیده امروز این است که در برخی ساعات شاهد وزش باد ملایم و غبار محلی خواهیم بود.

وی افزود: از روز جمعه تا روز یک‌شنبه آسمان صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی رخ خواهد داد؛ ضمن آن‌که در روز‌های آینده به علت پایداری و سکون نسبی هوا، انباشت آلاینده‌های جوی را هم در مراکز صنعتی و پر جمعیت به ویژه در ساعات صبح خواهیم داشت.

قاضی گفت: دمای هوا در روز‌های آینده تغییرات قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت.