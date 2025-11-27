پخش زنده
رئیس پلیس فتا اردبیل گفت: رشد استفاده از فناوریهای هوش مصنوعی، روی دیگر و تبهکارانهای نیز دارد و مجرمین با تصاویر جعلی هوش مصنوعی اخاذی سایبری انجام می دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل سرهنگ علی قهرمان طالع با اشاره به رشد استفاده از فناوریهای هوش مصنوعی اظهار کرد: پیشرفت فناوری روی دیگر و تبهکارانهای نیز دارد؛ مجرمین با بهره گیری از عکسهای صفحه اینستاگرام و تصاویر پروفایل کاربران، تصاویر و ویدئوهای ساختگی نا متعارف تولید میکنند و با تهدید به انتشار آنها اقدام به باجخواهی و گرفتن طلا و پول از شهروندان میکنند.
وی افزود: در پی مراجعه یکی از شهروندان با در دست داشتن مرجوعه قضائی به پلیس فتا، اظهار داشت فردی ناشناس با استفاده از عکسهای صفحه اینستاگرام و پروفایل بنده در شبکههای اجتماعی، به کمک هوش مصنوعی تصاویر و ویدئوهای ساختگی نا متعارف تولید میکند و با تهدید به انتشار آنها اقدام به باجخواهی و گرفتن طلا و پول از بنده مینماید، لذا با توجه به حساسیت موضوع مراتب به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
رئیس پلیس فتا اردبیل گفت: کارشناسان پلیس فتا با بررسیهای فنی و تخصصی عامل این اقدام مجرمانه را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی به مخفیگاه وی اعزام و پس از دستگیری، نامبرده به پلیس فتا انتقال داده شد که به جرم خود اعتراف و از کرده خود اظهار پشیمانی نمود، در همین راستا پرونده تکمیل و جهت سیر مراحل قضائی به دادسرای عمومی و انقلاب استان ارسال گردید.
سرهنگ قهرمان طالع ادامه داد: تولید چنین محتوایی با هدف انتشار و اخاذی، مصداق جرم است و سازوکارهای قانونی برای تعقیب این جرایم وجود دارد، در این خصوص هم تولیدکننده محتوای نا متعارف ساختگی و هم کسی که از آن برای تهدید و اخاذی استفاده میکند، تحت پیگرد کیفری قرار میگیرند.
وی تاکید کرد: در فضای مجازی نیز مانند فضای واقعی، افراد زیادی با افکار مثبت و منفی وجود دارند که هر یک متناسب با نوع فرهنگ و تربیت خود مشغول فعالیت هستند. کاربران برای درامانماندن از دست بزهکاران اینترنتی، ابتدا باید مراقب رفتار خود باشند و زمینه و بستر لازم برای فعالیت مجرمانه دیگران بر علیه خود را فراهم نکنند.
وی به شهروندان و کاربران فضای مجازی توصیه کرد: از اشتراکگذاری اطلاعات و تصاویر حساس در فضای مجازی خودداری کنید، تنظیمات حریم خصوصی حسابها را محدود کنید، در صورت دریافت پیام تهدیدآمیز مراتب را فوراً به پلیس فتا گزارش دهند وی تاکید کرد که پرداخت باج نهتنها تضمینی برای پایان تهدید نیست بلکه میتواند انگیزه ادامه جرم را تقویت کند.
رئیس پلیس فتا اردبیل گفت: فناوری هوش مصنوعی در کنار مزایای فراوان خود، میتواند به ابزاری خطرناک در دست افراد سودجو تبدیل شود و مقابله با این پدیده نیازمند آگاهی عمومی، آموزش سواد رسانهای و نظارت دقیق بر محتوای منتشرشده در فضای مجازی است.
وی ادامه داد: کاربران در صورت مواجهه با افراد سوءاستفادهکننده، سریعاً ارتباط خود را با وی قطع نموده و برای دریافت مشاوره و راهنماییهای لازم از طریق تلفن شبانهروزی پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس حاصل فرمایند.