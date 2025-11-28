به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در تازه‌ترین نتایج نظام معتبر رتبه‌بندی بین‌المللی ESI مربوط به ماه نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی، نام دکتر مسلم شریفی‌نیا، استادیار مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مستقر در بوشهر، برای نخستین بار در فهرست دانشمندان یک درصد برتر پراستناد جهان در حوزه علوم طبیعی قرار گرفته است.

این رتبه‌بندی جهانی بر پایه تحلیل‌های دقیق داده‌های علمی و استنادی مربوط به یک درصد از مقالات با بالاترین میزان استناد، در دوره زمانی ۱۰ ساله از اول ژانویه ۲۰۱۵ تا پایان اکتبر ۲۰۲۵ تدوین شده‌است.

داده‌های این نظام هر دو ماه یک‌بار به‌روزرسانی می‌شود و اطلاعات مربوطه از طریق وبگاه رسمی آن در دسترس پژوهشگران و افکار عمومی قرار دارد.

بر پایه آمار شریفی‌نیا تاکنون ۷۴ مقاله علمی در نشریات معتبر بین‌المللی منتشر کرده است و مجموع استنادات به آثار وی بیش از ۲۱۰۰ بار گزارش شده است.

وی پیش‌تر نیز به‌عنوان پژوهشگر برگزیده جشنواره ملی ابوریحان معرفی شده و سه سال پیاپی در جمع ۲ درصد دانشمندان پراستناد جهان قرار داشته است.