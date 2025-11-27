پخش زنده
امروز: -
برنامههای «پل طبیعت»، «از مزرعه تا سفره»، از حجره تا خاکریز»، «از دینامیت تا نظریه» و «برنامه هفتم»، از شبکههای رادیویی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «پل طبیعت»، جمعه ۷ آذر، با نگاهی تخصصی به راهکارهای مقابله با بحران آب و ارزیابی فواید و پیامدهای زیستمحیطی شیرینسازی آب دریا از رادیو فرهنگ پخش میشود.
در این قسمت از برنامه، سجاد محمدیان، کارشناسمجری برنامه با پدرام جدی، معاون اداره کل محیطزیست شهرداری تهران و پژوهشگر حوزه محیطزیست، گفتوگو میکند که درباره الزامات مدیریت بحران آب، آثار هیدرولوژیک طرحهای شیرینسازی و ملاحظات حیاتی مربوط به حفظ تعادل اکولوژیک در سواحل و دریای جنوب، مطالبی را بیان خواهد کرد.
موضوعی که در سالهای اخیر بهعنوان یکی از حساسترین چالشهای مدیریت منابع آبی کشور و حفاظت از اکوسیستمها مطرح شده است.
در بخش معرفی کتاب برنامه، اثر ارزشمند «اسلام و محیط زیست» به قلم آیتالله جوادی آملی معرفی میشود.
«پل طبیعت»، جمعهها ساعت ۱۱:۰۰، با محوریت محیطزیست و مباحث توسعه پایدار، با تهیهکنندگی فریده گودرزی و گویندگی فریناز ثریا، پخش می شود.
برنامه «از مزرعه تا سفره» گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، پنجشنبه ۶ آذر ساعت ۱۱:۰۰، به معرفی مزرعه تحقیقاتی دانشبنیان حوزه کشاورزی نوین در منطقه آزاد ماکو می پردازد.
این برنامه رادیویی به معرفی مزرعهای دانشبنیان در حوزه کشاورزی نوین میپردازد، مجموعهای تحقیقاتی و پیشرو در منطقه آزاد ماکو که توانسته با نوآوریهای علمی خود، جایگاه ویژهای در کشاورزی پایدار کشور به دست آورد.
این مزرعه، حاصل تلاشهای میرعبدالله محمدیاقدم است که پس از ارزیابی مرکز شرکتها و مؤسسات دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، به عنوان مؤسسه دانشبنیان درجه یک تأیید شده است.
در این برنامه، حسین پورعلی، مدیر شرکت کشت و صنعت دانشبنیان و فناور یاشیل درنیکای فرتاک، درباره تولیدات ارزشمند محمدیاقدم توضیح میدهد، محقق و پژوهشگری که بهعنوان بهنژادگر برجسته، موفق به تولید برترین لاینهای گندم آبی و دیم از نظر عملکرد، مقاومت به سن گندم، سرما، خشکی و برخی بیماریها در هر دو فصل بهاره و پاییزه شده است.
محمدیاقدم در کارنامه خود تحقیقات گسترده و موفقی در حوزههای بهزراعی و گیاهان مهم کشاورزی همچون چغندر قند، ذرت، ذرت علوفهای، آفتابگردان و گندم و همچنین پژوهشهای ارزشمند درباره گیاه دارویی کاپاریس (هندوانه کوهی) دارد.
وی نخستین مؤسس و مدیر مزرعه تحقیقات کشاورزی شخصی در ایران بوده و سابقه تدریس دانشگاهی و فعالیتهای گسترده علمی و کاربردی را در کارنامه دارد و همچنین در سال ۱۳۹۷ به عنوان برترین بهنژادگر بخش خصوصی ایران معرفی شده است.
برنامه «از مزرعه تا سفره»، به تهیهکنندگی فاطمه بیتقصیرفدافن و با گویندگی فیروزه آدابی از رادیو سلامت پخش میشود.
مستند «از حجره تا خاکریز»، جمعه ۷ آذر ساعت ۱۲:۳۰، زندگی «شهید جمال موحدیفرد» از شهدای نامآور «بازار» را بازخوانی میکند.
مهدخت نعمتزاده، مستندساز و گزارشگر برنامه، در گفتوگو با خانواده شهید، بخشهایی کمتر گفتهشده از زندگی این شهید بازار را مرور میکند.
جوانی از خانوادهای اصیل و بازاری که پیشهوری، کار در مغازه و نشستن پشت دستگاه پرس کارگاه کفاشی را با روحیه مجاهدت در جبهههای دفاع مقدس پیوند زد. از نوجوانیاش در کنار پدر کفاش، خرید اولین موتور با درآمد کارگری، تا حضور پیوستهاش در عملیاتهای بزرگ دفاع مقدس.
شهید موحدیفرد که هوش و توان عملیاتیاش او را به نیروهای اطلاعات عملیات رساند، در عملیاتهای والفجر یک تا هشت، آزادسازی فاو و مهران حضور فعال داشت و سرانجام بهعنوان فرمانده گروهان در عملیات آزادسازی مهران به شهادت رسید.
برنامه «از حجره تا خاکریز»، جمعهها، از رادیو اقتصاد پخش می شود.
برنامه «از دینامیت تا نظریه»، پنجشنبه ۶ آذر، به مرور زندگی و آثار «گونار جیمز مکگیل بیوکنن جونیر» اقتصاددان برجسته آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد اختصاص دارد.
«جیمز بیوکنن» بهواسطه نظریهپردازی در حوزه انتخاب عمومی شناخته میشود، نظریهای که در سال ۱۹۸۶ جایزه نوبل اقتصاد را برای او به ارمغان آورد. نظریه انتخاب عمومی با تمرکز بر نقش دولت و تحلیل تعاملات درونی آن، تلاش میکند سازوکار تصمیمگیری سیاستمداران و بوروکراتها را با بهرهگیری از روشها و ابزارهای اقتصاد خرد توضیح دهد.
مهمترین دستاورد او تأسیس «نظریه انتخاب عمومی» است، نظریهای مبتنی بر این فرض که سیاستمداران و کارکنان دولت نیز همانند سایر افراد جامعه درپی حداکثرسازی منافع شخصی خود هستند و تصمیمات آنان الزاماً در راستای منافع عمومی قرار نمیگیرد.
برنامه «از دینامیت تا نظریه»، به تهیهکنندگی لیلا روزبهانی، اجرای محمد درخشنده و پژوهشگری علیرضا سلاجقه، پنجشنبهها، ساعت ۱۴:۰۰، از شبکه رادیویی اقتصاد پخش میشود.
برنامه رادیویی «برنامه هفتم»، پنجشنبه ۶ آذر، با حضور کارشناسان به بررسی ظرفیتها، مزایا و چالشهای اقتصاد گردشگری ساحلی و دریامحور میپردازد.
این برنامه تلاش دارد تا ابعاد مختلف این حوزه را با حضور کارشناسان بررسی کند.
در این برنامه بابک مغازهای (تسهیلگر امور گردشگری جامعه محلی)، مسلم شجاعی (مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) و احمد تجری (مدیرکل سرمایهگذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری) حضور خواهند داشت و درباره پرسشهای مهم این حوزه ازجمله راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور، الزامات مشارکت بخش خصوصی، چالشهای بهرهبرداری از سواحل، و ظرفیتهای کمتر دیدهشده گردشگری دریایی گفتوگو میکنند.
«برنامه هفتم»، به تهیهکنندگی لیلا روزبهانی و اجرای محسن احمدیفرد، پنجشنبهها ساعت ۲۱:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش می شود.