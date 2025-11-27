به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آزاده انصاری گفت: در جشنواره امسال ۲۱ نمایش صحنه‌ای، ۱۰ نمایش خیابانی، ۵ گروه ویژه خردسالان و ۹ گروه از شهرستان‌ها اجرا خواهند داشت.

او با اشاره به اینکه فراخوان جشنواره از ۲۱ مرداد تا اوایل شهریور منتشر و آثار در همه بخش‌ها دریافت شد افزود: در مجموع ۶۶۸ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از ارزیابی بر اساس معیار‌های فراخوان ۴۶ اثر برای حضور در جشنواره انتخاب شدند.

دبیر جشنواره با اعلام اینکه ۹ اثر تولید هنرمندان همدان است که علاوه بر جدول اصلی در شهرستان‌های استان نیز اجرا خواهند شد تاکیدکرد: در بخش خیابانی نیز یک اثر مهمان از جشنواره تئاتر خیابانی مریوان حضور دارد.

آزاده انصاری تصریح کرد: ایجاد رشته «تئاتر کودک و نوجوان» در دانشگاه‌ها ضروری است و باید در آینده نزدیک عملیاتی شود.

انصاری همچنین از فعالیت ۴ تیم داوری در بخش‌های کودک، خردسال و خیابانی خبر داد و افزود: بخش خردسالان امسال با برنامه‌ریزی جدید و در فضا‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا خواهد شد.

در این جشنواره ۳۰ اثر صحنه‌ای، ۱۰ اثر خیابانی و پنج اثر ویژه بخش خردسال به نمایش گذاشته می‌شود، همچنین ۲ اثر خارجی نیز از ارمنستان و برزیل در این جشنواره حضور دارند.

سی امین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان ۱۴ تا ۲۰ آذر ماه در همدان برگزار می‌شود.