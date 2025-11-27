به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز پنجشنبه آسمان استان نیمه ابری تا ابری در برخی از مناطق با رگبار‌های پراکنده باران همراه است.

حمیدی افزود: جمعه شهر‌های ساحلی مناطق غربی استان احتمال رگبار پراکنده باران وجود دارد که به تدریج با کاهش ابر همراه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه از شنبه تا دوشنبه هفته آینده جو استان پایدار پیش بینی می‌شود؛ افزود: از دوشنبه شب به تدریج افزایش ابر، وزش باد و رگبار‌های پراکنده را خواهیم داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران در ادامه افزود: از روز سه شنبه با تقویت جریان‌های شمالی بارش‌ها به صورت گسترده‌تر در سطح استان پیش بینی می‌شود.

وی گفت: دیروز گلوگاه و قراخیل قائمشهر با ۲۲ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با صفر درجه سانتی گراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته حمیدی دریا امروز با موج متوسط که بتدریج با کاهش موج همراه وبرای فعالیت‌های دریایی مناسب است.