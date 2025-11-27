به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شجاعی گفت: در هفت ماهه امسال علاوه بر ارائه تذکرات لازم در خصوص رعایت ساعت کاری، ارتقای کیفیت نان و مشتری مداری به نانوایی ها، ۳۳ هزار و ۹۶۲ مورد بازرسی توسط ۳۳ تیم نظارتی انجام شده است.

وی ادامه داد: در این راستا یک هزار و ۵۳۴ پرونده تخلفاتی به مبلغ ۹ میلیارد تومان جریمه نقدی تشکیل، سهمیه آرد ۵۰ واحد قطع و ۴۶ مورد نیز پلمب شده است.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در خصوص کیفیت نان و تخلف برخی نانوایی‌ها گفت: جهاد کشاورزی و دستگاه هایی، چون صمت، اصناف، بهداشت و تعزیرات حکومتی نسبت به نظارت و گشت‌های مستمر بازرسی نانوایی‌ها مکلف هستند و شکایات مردمی نیز با جدیت پیگیری می‌شود.

شجاعی افزود: بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص پایش کیفیت گندم تولیدی، نمونه برداری‌های دوره‌ای از مزارع و سیلو‌ها و نتایج آزمایشگاهی، استاندارد‌های ملی در بخش عمده‌ای از گندم تولیدی استان رعایت می‌شود.

وی با بیان اینکه کیفیت نان، حاصل یک زنجیره کامل از تولید گندم تا فرآیند آسیاب و پخت است اظهارکرد: علاوه بر جهاد کشاورزی، سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره کل غله و خدمات بازرگانی، اتحادیه نانوایان، سازمان استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی (بهداشت) نیز در این حوزه مداخله دارند و موظف به نظارت کامل و برخورد با متخلفان هستند.