به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرپرست دانشگاه یزد با بیان اینکه در این رویداد علمی در‌های دانشگاه به روی عموم مردم با هدف پیوند علم و جامعه باز شد، گفت: این رویداد با همکاری دانشگاه یزد، دانشگاه علوم پزشکی یزد و دانشگاه میبد برگزار شد و در این گردهمایی به دنبال ساده سازی زبان علم برای عموم مردم بودیم.

میرفخرالدینی افزود: بر همین اساس ۱۳ سخنرانی ساده ولی حاوی مطالب روز دنیا برای مردم ارائه شد و در کنار آن هم ارتباط بین دانشگاه، صنعت و جامعه در ۱۰۰ غرفه نشان داده شد.

وی تصریح کرد: کارگاه‌هایی شامل سرگرمی فیزیک به همراه تاریخ علم، منسوجات پزشکی، آشنایی با اتوماسیون، زندگی در عصر هوش مصنوعی، منسوجات پزشکی، جعبه ابزار ارتباطات موثر، آشنایی با مفاهیم اولیه ثبت و پردازش سیگنال، نقش پردازی الیاف، شیمی علم زندگی، قلب و سبک زندگی سالم، کارگاه شناسایی میکروسکوپ، آشنایی با ابعاد حقوقی چک و نقش پردازی الیاف را شاهد بودیم.

سرپرست دانشگاه یزد ادامه داد: غرفه‌های علمی این رویداد هم شامل هوش مصنوعی در زندگی مردم، مهندسی مکانیک، هوش در حرکت، ریاضی و تفریح، گروه شهرسازی، جام آبی، منابع طبیعی، علوم کامپیوتر، نمایشگاه بتن، بازی‌های کامپیوتری، حقوق، قانون و عدالت، زیست شناسی، مهندسی معدن، بازی و نقاشی و آشنایی با آسمان و رصد ستارگان بود.

استاندار یزد هم با تاکید بر ارتقای جایگاه دانشگاه یزد در همه ابعاد مختلف علمی خاطرنشان ساخت: علم و دانش، جامعه را به قله‌های افتخار می‌رساند.

محمدرضا بابایی با بیان اینکه دانشگاه یزد با تلاش اساتید و نخبگان خود توانسته اعتبار خود را در سالیان اخیر حفظ کند، گفت: برگزاری چنین رویداد‌هایی بسیار ارزشمند است و مردم باید بدانند این دانشگاه چه قدم‌های ارزشمندی در راستای رفع مشکلات آنها در زمینه‌های مختلف در دانشگاه برداشته شده است.

رئیس بنیاد ملی علم ایران نیز با اشاره به اهمیت ارتباط نزدیک بین مهمترین نهاد علمی کشور با مردم گفت: مردم باید با دستاورد‌های دانشمندان و پژوهشگران ما آشنا باشند و بدانند افرادی هستند که برای زندگی بهتر مردم فکر و تحقیق می‌کنند.

سلطانی اظهار داشت: یکی از مهمترین وظایف جامعه علمی، ترویج علم به شمار می‌آید و این به معنی انتقال مفاهیم علمی به مردم است. اگر دانشمندان در آزمایشگاه یک کشفی می‌کنند باید این کشف‌ها به کار مردم بیاید و مردم بتوانند در زندگی خود به نوعی به کار ببرند.