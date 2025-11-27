به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دبیر شورای راهبری هوش مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: ما در آستانه عصر جدیدی به نام عصر هوش مصنوعی قرار داریم که این نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت انکارناپذیر در مسیر توسعه و تعالی سلامت جامعه است.

دکتر عبدالرسول خسروی در همایش نوآوری هوش مصنوعی در سلامت افزود: این همایش از تئوری تا عمل دریچه‌ای به سوی آینده خواهد بود که در آن فناوری و انسانیت دست در دست هم برای ارتقا کیفیت زندگی بشر گام برمی‌دارند.

وی بیان کرد: در این همایش دو روزه تلاش خواهیم کرد آخرین دستاورد‌های هوش مصنوعی در تشخیص و درمان بیماری‌ها ارائه شده و به نوعی پل ارتباطی بین نظریه‌های علمی و کاربرد‌های عملی هوش مصنوعی ایجاد شود و بتوان نیرو‌های بهداشتی و درمانی استان را در حوزه هوش مصنوعی فعال کرد.

خسروی گفت: در روز نخست مباحث نظری، چیستی و چرایی هوش مصنوعی ارائه و در روز دوم به سمت کاربردی‌تر شدن هوش مصنوعی در حوزه پزشکی، نمونه‌ها و تجهیزات مبتنی بر هوش مصنوعی گام بر خواهیم داشت.