اسکندر مومنی وزیر کشور ، به منظور شرکت در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری با استقبال استاندار و جمعی از مسئولان استانی وارد اردبیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شرکت در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل، حضور در نمایشگاه اکسپو اردبیل ۲۰۲۵، بازدید از شهرک صنعتی و کارخانه فولاد از جمله برنامه‌های سفر وزیر کشور به اردبیل اعلام شده است.

همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در اردبیل از پنجم تا هفتم آذرماه با حضور هیات‌های اقتصادی خارجی و داخلی در اردبیل در حال برگزاری است و همزمان با آن نمایشگاه اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ برای معرفی ظرفیت‌های استان نیز دایر شده است.

قرار است ۳۰۴ طرح سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف از جمله در حوزه فناوری اطلاعات، تولید کود فسفات، صادرات محصولات کشاورزی گلخانه‌ای، غلات و تولیدات صنعتی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در جریان این همایش ارائه گردد.

وزیر کشور پس از ورود به شهر اردبیل با حضور در مزار شهدای این شهر و قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم ادای احترام کرد و یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.