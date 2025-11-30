مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان از واریز یک هزار و ۸۶۹ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری استان در هشت‌ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مهدی محمدی گفت: طی هشت‌ماهه امسال در مجموع یک هزار و ۸۶۹ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری استان واریز شده، این رقم در مقایسه با یک هزار و ۱۶ میلیارد تومان دوره مشابه سال گذشته، بیانگر رشد ۸۴ درصدی است.

وی با بیان اینکه افزایش قابل توجه پرداختی‌ها بیانگر اهتمام سازمان امور مالیاتی به تامین منابع پایدار برای مدیریت شهری و روستایی است، گفت: این رشد می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح های عمرانی بزرگ‌تر، توسعه زیرساخت‌های روستایی و ارتقای خدمات عمومی در استان باشد.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان خاطرنشان کرد: تخصیص مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر بهبود شرایط زندگی شهروندان و روستاییان، موجب افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت عدالت اجتماعی خواهد شد.