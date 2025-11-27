پخش زنده
امروز: -
دانشگاه اراک: میانگین نرخ تورم در استان مرکزی ۴۲ و ۴ دهم درصد و بالاتر از میانگین ۳۸ و ۴ دهم درصدی سایر استانهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بر اساس تحقیق انجام شده از سوی داشگاه اراک به سفارش سازمان اقتصاد و دارایی استان تورم در استان مرکزی از استانهای دیگر و میانگین کشوری بالاتر است.
این خبر در نشست ستاد تنظیم بازار استان اعلام شد و به گفته سرپرست سازمان اقتصاد و دارایی استان تورم در بخش هایی، چون غلات و نان، آب، برق و گاز و روغن، میوه و سیزی جات، حمل و نقل و آموزش بیش از سایر استانهاست.
عباس نوری افزود: نرخ تورم در کشور ۳۸ و ۴ دهم درصد و در استان مرکزی ۴۲ و ۴ دهم درصد است.
در این نشست استاندار مرکزی با بیان اینکه این میزان تورم پذیرفتنی نیست و نباید مردم استان در سختی باشند، گفت: علاوه بر افزایش نظارتها، باید با تقویت بنکداری و عمده فروشی اقلام مورد نیاز تامین و با قیمت مناسب در اختیار آنان قرار گیرد.
مهدی زندیه وکیلی با اشاره به اینکه بازاچههای محلی باید هر چه زودتر راه اندازی و تقویت شوند و اقلام خود را از مبدا خرید کنند، افزود: بر این اساس قیمتها حدی پایین میآید.
او مدیریت سامانه توزیع و تقویت آن در استان را راهکار دیگر در کاهش تورم دانست و در ادامه گفت: توزیع شیر هم در مدارس ابتدایی سراسر استان باید به سرعت انجام شود و دانش آموزی در این زمینه نباید از قلم بیفتد.
محمدباقر آقاعلیخانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعهای استانداری هم با بیان اینکه حضور شعبات فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای میتواند قیمتها را بشکند، گفت: توزیع کالاهای اساسی باید توسط کسبه امین انجام گیرد و تمامی واحدهای صنفی ملزم به استفاده از دستگاههای کارتخوان باشند تا شفافیت و سلامت در فرآیند عرضه کالا تضمین شود.
به گفته علی جودکی دبیر این ستاد، با بیان اینکه دلالی و دست به دست شدن کالا زمینه گرانتر شدن نسبت به سایر استانها را ایجاد کرده است گفت: با دلالیهای موجود در حوزه ترهبار، میوه با قیمت بالا به دست مردم میرسد که بر این اساس مصوب شد شهرداری با ایجاد بازارچههای مستقیم، میوه را بدون واسطه وارد کرده و با قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار دهد. هدف این طرح عرضه میوه با نرخ ۲۰ تا ۲۵ درصد پایینتر از قیمت آزاد بازار است تا مردم از تخفیف واقعی بهرهمند شوند.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی افزود: برای کاهش قیمت غلات مصوب شده حجم بالا یی برنج وارد شده و توزیع شود.