استاندار کهگیلویه و بویراحمد: شروع این طرح مهم نفت و گاز، گام بزرگ توسعه شمال استان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به آغاز طرح های مهم و تأثیرگذار نفت و گاز در شهرستان‌های شمالی استان گفت: امروز شاهد آغاز عملیاتی هستیم که می‌تواند نقطه عطفی در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی استان باشد.

یدالله رحمانی، ادامه داد: میدان گازی مختار و همچنین میدان نفتی شوروم در شمال استان دارای ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی هستند که باید مقدمات توسعه و بهره‌برداری از آنها فراهم شود.

وی در خصوص میدان گازی مختار افزود: با پیگیری‌ها و همدلی بین دستگاه‌ها، موانع و مشکلات این پروژه برطرف شد؛ دکل حفاری منتقل و نصب شده و آماده آغاز عملیات حفاری است؛ ان‌شاءالله روز شنبه جلسه هماهنگی ادامه پروژه در نهاد ریاست جمهوری برگزار می‌شود تا با هماهنگی میان بخش‌های مختلف نفت و دستگاه‌های اجرایی استان، عملیات حفاری به‌طور رسمی آغاز شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: قرارداد این طرح با ارزشی بیش از پنج هزار میلیارد تومان به امضا رسیده و زمان اجرای آن ۳۰ ماه تعیین شده است.

وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود ارزش طرح تا پایان عملیات به حدود هفت هزار میلیارد تومان برسد.

رحمانی با تأکید بر اهمیت اشتغال‌زایی این طرح‌ها تصریح کرد: حداقل اشتغال‌زایی طرح در مرحله تجهیز کارگاه با ۳۰۰ نفر آغاز شده و در اوج عملیات به حدود هزار نفر خواهد رسید که تأثیر بسیار زیادی در منطقه خواهد داشت.

استاندار افزود: امیدواریم عملیات حفاری میدان گازی مختار و همچنین طرح لرزه‌نگاری طبق زمان‌بندی انجام شود تا در آینده نزدیک شاهد توسعه و بهره‌برداری از این میدان‌ها باشیم. این امر نیازمند ایجاد منطقه ویژه یا عملیاتی نفت و گاز در استان است که دستور آن نیز از سوی وزیر محترم نفت صادر شده است.