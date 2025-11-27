تحقق وعده ۵۰ ساله؛
آغاز طرح لرزه نگاری در کهگیلویه و بویراحمد
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از آغاز بکار پروژه لرزهنگاری دو بعدی میادین نفتی شمال استان با اعتبار اولیه پنج هزار میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، آیین آغاز پروژه لرزه نگاری دوبعدی میادین نفتی مختار، ریگ، شورم و دودرو با حضور مدیران شرکت «ای کیای مهندس نفت کیش»، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی، معاونین و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی در یاسوج برگزار شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد: شروع این طرح مهم نفت و گاز، گام بزرگ توسعه شمال استاناستاندار کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به آغاز طرح های مهم و تأثیرگذار نفت و گاز در شهرستانهای شمالی استان گفت: امروز شاهد آغاز عملیاتی هستیم که میتواند نقطه عطفی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی استان باشد.
یدالله رحمانی، ادامه داد: میدان گازی مختار و همچنین میدان نفتی شوروم در شمال استان دارای ظرفیتهای بسیار ارزشمندی هستند که باید مقدمات توسعه و بهرهبرداری از آنها فراهم شود.وی در خصوص میدان گازی مختار افزود: با پیگیریها و همدلی بین دستگاهها، موانع و مشکلات این پروژه برطرف شد؛ دکل حفاری منتقل و نصب شده و آماده آغاز عملیات حفاری است؛ انشاءالله روز شنبه جلسه هماهنگی ادامه پروژه در نهاد ریاست جمهوری برگزار میشود تا با هماهنگی میان بخشهای مختلف نفت و دستگاههای اجرایی استان، عملیات حفاری بهطور رسمی آغاز شود.استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: قرارداد این طرح با ارزشی بیش از پنج هزار میلیارد تومان به امضا رسیده و زمان اجرای آن ۳۰ ماه تعیین شده است.
وی اضافه کرد: پیشبینی میشود ارزش طرح تا پایان عملیات به حدود هفت هزار میلیارد تومان برسد.رحمانی با تأکید بر اهمیت اشتغالزایی این طرحها تصریح کرد: حداقل اشتغالزایی طرح در مرحله تجهیز کارگاه با ۳۰۰ نفر آغاز شده و در اوج عملیات به حدود هزار نفر خواهد رسید که تأثیر بسیار زیادی در منطقه خواهد داشت.استاندار افزود: امیدواریم عملیات حفاری میدان گازی مختار و همچنین طرح لرزهنگاری طبق زمانبندی انجام شود تا در آینده نزدیک شاهد توسعه و بهرهبرداری از این میدانها باشیم. این امر نیازمند ایجاد منطقه ویژه یا عملیاتی نفت و گاز در استان است که دستور آن نیز از سوی وزیر محترم نفت صادر شده است.استاندار با تأکید بر نقش مردم در اجرای این طرحها گفت: همکاری و همراهی مردم در رفع موانع و معارضین مسیر اجرای طرحها بسیار ارزشمند است و با همدلی مدیران و همراهی مردم، میتوانیم این پروژههای مهم را در زمان مقرر به بهرهبرداری برسانیم.
محمدعلی شفیعی، مدیرعامل شرکت اویک، با اشاره به اینکه این شرکت به عنوان یکی از پیمانکاران برتر خاورمیانه مسئولیت اجرای این طرح را بر عهده دارد، گفت: این طرح یکی از راهبردیترین پروژههای صنعت نفت و گاز کشور است و شامل عملیات لرزهنگاری در میدان گازی مختار و میادین نفتی شوروم و دودرو میشود.
شفیعی با اشاره به اینکه مجموعه «او یک» تاکنون بیش از بیست میلیارد دلار طرح در کشور انجام داده و بیش از صد و پنجاه طرح را با موفقیت به اتمام رسانده است افزود: بیست و پنج درصد مراحل طرح بزرگ پارس جنوبی نیز توسط این شرکت انجام شده است.
وی همچنین به توسعه همزمان شانزده میدان نفتی اشاره کرد و گفت: این شرکت در سال ۱۳۸۱ نیز مسئولیت توسعه میادین شوروم، دودرو و ریگ را بر عهده داشت، اما به دلیل چالشهای فنی، عملیات متوقف شد.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم توسعه این میادین را انجام دهیم، لازم است عملیات حفاری و تولید نفت و گاز آغاز شود و همچنین واحدهای فرآورش ایجاد شوند تا بتوانیم فرآوردههای نفتی و گازی را استحصال کرده و گاز طبیعی را برای مصارف خانگی، صنعتی و تجاری تولید کنیم.
شفیعی با اشاره به اهمیت عملیات لرزهنگاری در آغاز این طرح ها گفت: مقدمه همه این اقدامات، عملیات لرزهنگاری است؛ این عملیات آغاز شده تا بتوانیم اطلاعات دقیقی از عمق حدود ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ متری زمین استخراج کنیم؛ این اطلاعات پس از تفسیر و مطالعه، به ما کمک میکند تا بهترین نقاط حفاری را مشخص کنیم نقاطی که بیشترین بازیافت نفت و گاز را دارد.
او ادامه داد: عملیات تجهیز کارگاه حدود یک ماه است که آغاز شده و انشاءالله ظرف دو ماه آینده، عملیات اجرایی لرزهنگاری در این سه تا چهار میدان آغاز می شود
مدیرعامل گروه مهندسی و ساختمان صنایع نفت تأکید کرد: امیدواریم در مدت ۳۰ ماه اجرای طرح، نتایج ارزشمندی به دست آید و بلافاصله پس از آن، مجموعه صنعت نفت عملیات توسعه میادین را آغاز کند.
نماینده مردم بویراحمد در مجلس شورای اسلامی هم، با تقدیر از حضور مهندس جشن ساز و سایر مسئولان، به اهمیت این طرح اشاره کرد و گفت: این طرح بعد از پنجاه سال قرار است انجام شود و این یک سرمایه بسیار بزرگ برای استان است.
محمد بهرامی، به تاریخچه طرح لرزه نگاری اشاره کرد و افزود: در گذشته شرکتهایی از ایتالیا برای مقدمات این کار به استان آمده بودند، اما به دلایل مختلف این طرح به سرانجام نرسید؛ حالا با تلاشهای صورت گرفته، این کار در حال انجام است و امیدواریم مردم از خدمات آن بهرهمند شوند.
وی همچنین به ابعاد فنی و قانونی طرح اشاره کرد و گفت:این کار باید در یاسوج انجام میشد و چهار میدان تعریف شده است که شامل میادین مختار، ریگ، شوروم و دودرو میشود. طول یک لاین در میدان مختار دویست و پنجاه کیلومتر است که تا تنگ پیرال، جلیل و بابکان ادامه دارد و بخش بزرگی از استان کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری تحت پوشش این مطالعات قرار میگیرد.
بهرامی با اشاره به پیشبینیهای صورت گرفته برای میدان مختار گفت: این میدان صد و سی میلیارد متر مکعب گاز پیشبینی شده که با انجام این مطالعات، اطلاعات دقیقتری بهدست خواهد آمد.
وی افزود: همچنین چاههای شوروم دارای هزار و ششصد میلیون بشکه نفت است که با رعایت اصول فنی، میتوانیم از این منابع بهرهبرداری کنیم.
وی تأکید کرد: اگر این منابع به فرآیند وارد شوند، میتوانند سالانه چهل همت ارزش دلار برای استان به ارمغان بیاورند. این یک سرمایه بسیار بزرگ است که در اختیار مردم قرار دارد و امیدواریم مردم خودشان کمک کنند تا این پروژه به سرانجام برسد.
بهرامی از مردم خواست تا در حمایت از این پروژه همکاری کنند و گفت: مردم امروز آمدهاند تا از شما تقدیر و تشکر کنند و امیدوار هستند که با زحمات شما، امید این مردم دو چندان شود. امنیت منطقه نیز در وضعیت خوبی قرار دارد و مردم خودشان در بحرانها همواره پای کار بودهاند.
حسن امیریان، معاون پروژههای شرکت خدمات مهندسی نفت کیش در ادامه این مراسم گفت: پروژه لرزه نگاری میدان نفتی مختار شهرستان بویراحمد ۳۰ ماهه در ۸۱۰۰ نقطه برداشت، انجام میشود.
وی افزود: میادین نفتی «ریگ»، «شوروم» و «دودرو» در ۹۳۵کیلومتر و ۱۸ هزار و ۳۰۰ نقطه برداشت انجام خواهد شد.
امیریان اظهار کرد: پروژه لرزه نگاری در سه استان کشور واقع شده که ۵۳ درصد از آن در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۴۶ درصد در استان چهارمحال و بختیاری و یک درصد در استان فارس است.
معاون پروژههای شرکت خدمات مهندسی نفت کیش تصریح کرد: این پروژه با ۳۰۰ نفر نیروی انسانی و ۷۵ دستگاه خودرو اجرا خواهد شد که ۲۰۰ نفر از نیروی انسانی آن نیروی کارگری است و هم اکنون تجهیز کارگاه شروع شده است.
امیریان با بیان اینکه عملیات پروژه لرزه نگاری میادین نفتی «مختار»، «ریگ»، «شوروم» و «دودرو» مرتفعترین عملیات لرزهنگاری در خاورمیانه است، خاطرنشان کرد: ارتفاع ۳۶۵۰ متر، اختلاف دما و ساختارهای زمین شناسی پیچیده از ویژگیهای این پروژه مهم است که قرار است در ۲۷ هزار و ۱۰۰نقطه اجرا شود.