به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز شنبه هشتم آذر ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

آرادان:

- کوچه یاس به سمت دانش سرا واقع درحسین آبادکرد‌ها از ساعت ۰۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰ ظهر

شاهرود:

- خیابان خرقانی و مولوی از ساعت ۰۹:۳۰ صبح الی ۱۳:۳۰ بعداز ظهر

شهمیرزاد:

- بلوار امام خمینی از اداره مخابرات تا کمیته امداد امام خمینی از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ بعداز ظهر