شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز شنبه هشتم آذر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز شنبه هشتم آذر ماه به شرح ذیل انجام میشود.
آرادان:
- کوچه یاس به سمت دانش سرا واقع درحسین آبادکردها از ساعت ۰۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰ ظهر
شاهرود:
- خیابان خرقانی و مولوی از ساعت ۰۹:۳۰ صبح الی ۱۳:۳۰ بعداز ظهر
شهمیرزاد:
- بلوار امام خمینی از اداره مخابرات تا کمیته امداد امام خمینی از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ بعداز ظهر