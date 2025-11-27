به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کاهش ۱۸ درصدی مرگ‌ومیر ناشی از حوادث رانندگی در هفت ماهه امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۲۹۲ نفر در جاده‌های استان جان خود را از دست داده‌اند.

عباسی با اعلام این خبر افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه ۲۲۶ نفر از قربانیان مرد و بقیه زن بوده‌اند، گفت: شهرستان‌های ساری با ۴۴، بابل با ۴۳ و آمل با ۴۰ فوتی بیشترین آمار تلفات را داشته‌اند، در حالی که در شهرستان رامسر هیچ مورد فوتی گزارش نشده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در تشریح محل وقوع حوادث گفت: از ۲۹۲ کشته تصادفات، ۲۱۰ نفر در حوادث برون‌شهری، ۷۷ نفر در حوادث درون‌شهری و ۵ نفر در جاده‌های روستایی جان باخته‌اند.

عباسی از افزایش ۶ درصدی مصدومان حوادث رانندگی نیز خبر داد و گفت: ۹ هزار و ۳۲ نفر طی این مدت به علت مصدومیت ناشی از تصادفات به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند.

وی رعایت قوانین و مقررات رانندگی را از مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه‌یافتگی دانست و تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند با برنامه‌ریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی، در کاهش آمار کشته‌ها و مصدومان حوادث رانندگی مؤثر باشند.