معاون اطلاعات امنیت ستادکل نیرو‌های مسلح گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، شهدای والامقام ما به‌ویژه شهدای نیروی هوافضا با نبردی عاشورایی در مقابل جبهه کفر، جنگ را به نفع ایران اسلامی و جبهه مقاومت رقم زدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ «سیدمجید میراحمدی» معاون اطلاعات و امنیت ستادکل نیرو‌های مسلح در گفت‌و‌گویی با اشاره به نقش محوری شهدا در توانمندی نیرو‌های مسلح اظهار داشت: قدرت جمهوری اسلامی ایران، تنها متکی به ارکان مادی نیست و بُعد معنوی عامل اصلی ایستادگی در برابر دشمنان و قدرت‌های بزرگ جهانی است.

سردار میراحمدی افزود: آنچه که باعث شده ما در نبرد‌های ناهمتراز در مقابل دشمنان ایستادگی کنیم و قدرت‌های بزرگ دنیا را به چالش بکشیم، بُعد معنوی ماست که به نیرو‌های مسلح قدرت می‌بخشد و رکن اصلی این قدرت معنوی را شهدا تشکیل می‌دهند؛ آن‌ها با معنویت‌شان اوج ایستادگی و مقاومت را به ما و نسل‌های آینده نشان دادند.

معاون اطلاعات و امنیت ستادکل نیرو‌های مسلح با اشاره به حماسه‌آفرینی شهدا در دوران هشت سال دفاع مقدس تاکید کرد: در آن دوران، این شهدا بودند که با ایثار و فداکاری، صحنه نبرد را به نفع اسلام و مسلمین رقم زدند و برتری را برای ما به ارمغان آوردند.

وی در ادامه به دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز، شهدای والامقام ما به‌ویژه شهدای نیروی هوافضا، در نبردی عاشورایی و با توسل به حضرت زهرا (س) و سیدالشهدا (ع) در مقابل جبهه کفر، جنگ را به نفع اسلام، جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت رقم زدند.

سردار میراحمدی در پایان با اشاره به اهمیت نقش محوری ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: شهدا تعالی‌بخش و ستاره درخشان راهنمای بشریت هستند.