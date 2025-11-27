بر اثر انفجار خمپاره بر جای مانده از دوران جنگ، سه کودک در استان بلخ در شمال افغانستان جان خود را از دست دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، فرماندهی پلیس استان بلخ در خبری اعلام کرد: بر اثر انفجار گلوله خمپاره بر جای مانده از جنگ در شهرستان " نهرشاهی " این استان، سه کودک جان باختند و دو کودک دیگر زخمی شدند.

این رویداد زمانی به وقوع پیوست که کودکان هنگام بازی با این سرگلوله خمپاره قربانی انفجار آن شدند.

هر ماه به طور میانگین بر اثر انفجار گلوله و مین‌های برجای مانده از جنگ در افغانستان ۵۵ نفر کشته یا زخمی می‌شوند که بیش از ۸۰ درصد آنها کودکان هستند.

افغانستان یکی از آلوده‌ترین کشور‌های جهان به انواع مین و مواد منفجره است.

حدود ۶ و نیم میلیون نفر در افغانستان در معرض خطر انفجار‌های مین و مواد منفجره قرار دارند.