به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب هفته پنجم دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا و در یونان مهدی طارمی و همبازیانش در یدار پرگل میزبان رئال مادرید بودند که در پایان ۳ به ۴ نتیجه را به کهکشانی‌ها واگذار کردند. در این بازی مهدی طارمی، مهاجم ایرانی المپیاکوس از دقیقه ۲۸ وارد زمین شد و در پنجاه‌ودومین دقیقه بازی دومین گل المپیاکوس را درون دروازه حریف جای داد. اما حضور امباپه در جمع قو‌های سفید و ۴ بار گلزنی برای تیمش، مانع از نتیجه گیری میزبان شد.

آرسنال پیروز بازی بزرگ شب دوم هفته پنجم دور گروهی لیگ قهرمانان بود. توپچی‌های لندن مهمانان مونیخی خود را در دیداری سراسر هجومی و تماشایی سه بر یک شکست دادند و خود را به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی این رقابت‌ها در فصل جاری مطرح کردند. اشتباه‌های مانوئل نویر، سنگربان و کاپیتان بایرن مونیخ، نقش برجسته‌ای در شکست تیم ونسان کمپانی در ورزشگاه امارات شهر لندن داشت. آرسنال تنها تیم بدون شکست لیگ قهرمانان اروپا تا پایان دور پنجم بازی‌های گروهی است.



تابلوی نتایج بازی‌های چهارشنبه ۵ آذر:

کپنهاگن ۳ - ۲ غیرت قزاقستان

پافوس ۲ - ۲ موناکو

آرسنال ۳ - ۱ بایرن مونیخ

آتلتیکومادرید ۲ - ۱ اینتر

آینتراخت فرانکفورت ۰ - ۳ آتالانتا

لیورپول ۱ - ۴ آیندهوون

المپیاکوس ۳ - ۴ رئال مادرید

پاری‌سن‌ژرمن ۵ - ۳ تاتنهام

اسپورتینگ لیسبون ۳ - ۰ کلوب بروخه

تابلوی نتایج رقابت‌های سه‌شنبه:

چلسی ۳ - ۰ بارسلونا

منچسترسیتی ۰ - ۲ بایرلورکوزن

بودو گلیمت ۲ - ۳ یوونتوس

بوروسیا دورتموند ۴ - ۰ ویارئال

ناپولی ۲ - ۰ قره‌باغ

المپیک مارسی ۲ - ۱ نیوکاسل

اسلاویا پراگ ۰ - ۰ اتلتیک بیلبائو

آژاکس ۰ - ۲ بنفیکا

گالاتاسرای ۰ - ۱ سن‌ژیلوا