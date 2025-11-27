حسن یزدانی ستاره کشتی ایران در دیدار حساس استقلال جویبار و بانک شهر در دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد به میدان خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد با جدال حساس تیم‌های استقلال جویبار و بانک شهر، روز جمعه در شهرستان تنکابن برگزار خواهد شد.

در این دیدار که تکلیف صعود تیم اول از گروه B به مرحله نیمه‌نهایی را مشخص می‌کند، حسن یزدانی برای اولین بار پس از رقابت‌های المپیک پاریس، روی تشک حاضر خواهد شد.

این کشتی‌گیر سرشناس جویباری که در تمرینات تیم استقلال جویبار شرکت کرده، آمادگی خود را برای حضور در این رقابت مهم اعلام کرده است.

در دیدار رفت این دو تیم، استقلال جویبار به نتیجه‌ای بسیار نزدیک و میلیمتری پیروز شده بود و حالا در دور برگشت، دو تیم با تمام قوا به مصاف هم خواهند رفت.