پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت گاز استان همدان از فعالیت هزار و ۶۲۴ ایستگاه گازرسانی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، الهیاری افزود: با تلاش مستمر و بهروزرسانی تجهیزات، تأمین و توزیع پایدار گاز در استان ادامه خواهد داشت و این ایستگاهها در خدمت رفاه و آسایش مردم قرار دارند.
او همچنین با اشاره بر بهرهمندی ۴۷۹ هزار و ۳۳۰ خانوار شهری و ۲۳۶ هزار و ۳۰۵ خانوار روستایی از نعمت گاز در استان همدان، توصیه کرد: شهروندان با رعایت نکات ساده مانند تنظیم دمای سیستمهای گرمایشی و استفاده از وسایل گازسوز بهطور صحیح، در مصرف گاز صرفهجویی کنند.
الهیاری افزود: ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی به ویژه گاز در فصل سرما باید در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم بهطور مستمر گاز را بهصورت پایدار، بدون افت فشار یا قطعی در اختیار مردم قرار دهیم.