به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شاهین‌دژ در بازدید میدانی از تصفیه‌خانه شهرک صنعتی، با انتقاد از تأخیر‌های مکرر در اجرای پروژه، بر لزوم تسریع در روند تکمیل آن تأکید کرد و هشدار داد: در صورت ادامه تعلل، موضوع از سوی دادستان و رئیس دادگستری شهرستان به‌طور قضایی دنبال می‌شود.

محمد فتحی افزود: تصفیه‌خانه باید در زمان مقرر به بهره‌برداری برسد و هیچ‌گونه تعللی در پیشرفت کار پذیرفتنی نیست.

فتحی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تا پایان پروژه همکاری کامل داشته باشند.

وی، با اشاره به نقش مهم این طرح در مدیریت پساب صنعتی و حفظ محیط زیست منطقه، اضافه کرد: برخورد با پیمانکاران کم‌کار و مطالبه عملکرد دقیق آنان، از اولویت‌های فرمانداری و مجموعه قضایی است.