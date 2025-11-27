به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۶۰ نشانگر هوای «ناسالم» برای همه افراد و این شاخص در یکی، ۲ ساعت گذشته نیز با عدد ۱۴۰ گویای ناسالم بودن و آلودگی هوا برای گروه‌های حساس است.

سعید محمودی با بیان اینکه کیفیت هوای هشت ۱۳ منطقه مشهد در شرایط ناسالم برای تمامی افراد است، اضافه کرد: شاخص کیفیت در ۱۰ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش آلودگی در شرایط «ناسالم» برای افراد حساس است.

وی اظهار کرد: در شرایط کنونی افراد حساس مانند بیماران قلبی - تنفسی، کودکان و زنان باردار باید از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کرده و در صورت اضطرار برای خروج از منزل حتما توصیه‌های خودمراقبتی را در مناطق آلوده رعایت کنند.

محمودی تاکید کرد: شهروندان مشهدی هم با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند.

این بحران مزمن محیطی (آلودگی هوا) که اکنون به یک معضل روزمره برای شهروندان مشهدی بدل شده ناشی از تداوم پایداری جوی در منطقه، مصرف افسارگسیخته سوخت‌ های فسیلی در بخش‌ های صنعتی، نیروگاهی و نیز حجم بالای ترافیک شهری است.

این عوامل دست به دست هم داده و زنگ خطر جدی را برای سلامت شهروندان به صدا درآورده‌ است به‌ نحوی که لزوم تدوین و اجرای راهکارهای فوری برای کاهش انتشار آلاینده‌ ها و خروج از شرایط آلوده بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای. کیو. آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.

همچنین وقتی شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای. کیو. آی قرار می گیرد به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» بوده و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب می‌ شود.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هوا است.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌ کنند.