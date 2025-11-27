به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اورژانس کاشان گفت: در یک کارگاه تولید ترشی دو جوان ۳۵ ساله فوت کردند.

مهرداد فرزندی پور افزود: این حادثه بر اثر خفگی ناشی از گاز فرایند تولید ترشی در کارگاه رخ داده است.

وی گفت: بررسی‌های دقیق‌تر درباره علل و جزئیات این حادثه ادامه دارد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری کاشان هم گفت: این دو جوان هنگام تخلیه ترشی از داخل مخزن کارگاه بزرگ تولید ترشی و خیارشور در شهرک فتح المبین دچار گاز گرفتگی شدند.

سید مصطفی محتشمیان افزود: نیرو‌های آتش نشانی برای خارج کردن اجساد این دو نفر، مخزن پنج هزار لیتری ترشی را با ایجاد منفذ ورود به داخل مخزن کرده و اجساد را خارج کرده و تحویل نیرو‌های انتظامی و اورژانس دادند.