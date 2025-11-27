به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امیررضا محمدی نژاد گفت: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست چگنی در دو روز گذشته موفق به کشف و ضبط چهار قبضه اسلحه مجاز و دستگیری چندین متخلف شکار غیر مجاز شدند.

وی افزود: در نخستین عملیات شبانه چهارم آذرماه، مأموران یگان حفاظت با رصد دقیق و کنترل مسیر‌های منتهی به زیستگاه‌های حساس، به دو گروه متخلف برخورد کردند که در این اقدام، سه قبضه اسلحه شامل برنو و ساچمه‌زنی مجاز کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست چگنی گفت: همچنین در دومین عملیات روز پنجم آذرماه، یک متخلف که اقدام به شکار پرندگان وحشی کرده بود دستگیر و از وی یک قبضه اسلحه ساچمه‌زنی مجاز کشف شد.

به گفته محمدزاده، متخلفان با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند.

وی با اشاره به حساسیت فصل سرمستی حیات‌وحش توضیح داد: در این دوره از سال، بسیاری از گونه‌های جانوری به دلیل شرایط طبیعی و زیستی در معرض آسیب بیشتری قرار دارند و همین موضوع باعث می‌شود برخی افراد سودجو از فرصت استفاده کرده و اقدام به شکار غیرقانونی کنند.

محمدزاده گفت: یگان حفاظت محیط‌زیست با افزایش گشت‌های شبانه و روزانه، کنترل مناطق حساس را با جدیت دنبال می‌کند.