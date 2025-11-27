برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی دیشب به برنامه ها و خدمات بسیج در استان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده ولی فقیه در سپاه امام رضا (ع) گفت: بسیج یک تفکر و اندیشه است، اندیشه‌ای که برگرفته از دین مبین اسلام است.

حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا رستگار که دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی با موضوع برنامه ها و خدمات بسیج در استان خراسان رضوی سخن می گفت، افزود: بسیج مجموعه‌ ای همراه و همدل با شاخصه های اخلاص، جهادی و مردم داری است که در همه عرصه‌ ها نقش آفرین است.

وی ادامه داد: بسیج باید مفکر، محرک، مکمل و الگوی سایر مجموعه‌ها باشد و سایر مجموعه‌ها را به حرکت دربیاورد.

نماینده ولی فقیه در سپاه امام رضا (ع) خاطرنشان کرد: ما هم اکنون در جنگ شناختی با دشمن هستیم که به باور‌های ما مربوط می شود و دشمن با استفاده از رسانه و شایعه، دروغ و نیرنگ درصدد پرده انداختن بر روی واقعیت‌ ها است.

حجت الاسلام والمسلمین رستگار افزود: به فرموده مقام معظم رهبری جهاد تبیین باطل السحر جنگ شناختی است؛ بنابراین باید پرچم امید را بالا نگه داریم، چون دشمن درصدد سیاه نمایی و ناامید کردن مردم است.

رستگار اظهار داشت: نزدیک به نصف رزمندگان در دوران دفاع مقدس دانش آموز بودند و ۳۶ هزار بسیجی دانش آموز در دفاع مقدس هشت ساله به فیض شهادت رسیدند.

وی اضافه کرد: کشور ما هم اکنون در نزدیک قله قرار دارد و همان مسیر کشور‌های قدرتمند را پیش رفته ایم، یعنی انقلاب کرده ایم، قدرت علمی ما افزایش یافته است، از نظر تولید و فناوری پیشرفت های قابل توجه داشته ایم و در آستانه تبدیل به یک ابرقدرت هستیم.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) هم در این گفتگو گفت: بسیج کارکرد‌های مختلفی دارد که یکی از کارکرد‌های آن امیدآفرینی، محرومیت زدایی و رونق عمران در مناطق محروم است و گروه‌های جهادی بسیجی با اقدامات خدماتی در مناطق محروم مثل آبرسانی در این راستا گام برمی دارند.

سردار سرتیپ دوم پاسدار امین رسولی با بیان اینکه بسیج از مردم، کنار مردم و برای مردم است، افزود: در یک سال اخیر ۲۳۰۰ طرح عمرانی و غیره به همت سپاه و بسیج انجام شده است.

سردار رسولی بومی سازی امنیت را از سیاست‌های سپاه و بسیج خواند و گفت: بعد از حوادث سال 1388، با تشکیل گردان‌های امام حسین (ع)، امام علی (ع) و کوثر مجددا بسیج به بدنه رزم متصل شد و مردم به حوزه‌های امنیتی ورود کردند.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز ورود مردم به صحنه بسیاری از توطئه‌ها را خنثی کرد.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) اظهار داشت: سه ویژگی خودباوری، مردم باوری و از همه مهمتر خداباوری باعث موفقیت بسیج شده است، در روز پنجم آذر امسال نزدیک به ۴۰ هزار نفر از بسیجیان در تجمعات مختلف در استان حضور داشتند و در روز پنجشنبه ششم آذر مصادف با آخرین روز از هفته بسیج که به نام بسیج، مقاومت، جهاد و شهادت نام گذاری شده است، تجمع ۳۰ هزار نفری در خیابان امام رضا از ساعت ۸:۳۰ صبح تا نماز ظهر برگزار خواهد شد.

سردار رسولی گفت: برای حفاظت از دستاورد‌های بسیج باید ولایتمدار، استکبارستیز و دارای استقامت باشیم.