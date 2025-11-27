پخش زنده
ثبت نام قطعی حج تمتع ۱۴۰۵ از روز ۱۵ آذر ماه در سراسر کشور آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به آغاز ثبت نام قطعی حج تمتع ۱۴۰۵ از روز ۱۵ آذر گفت: در این مرحله همه افرادی که پیش ثبت نام حج تمتع را بنابر اولویتهای اعلام شده انجام دادهاند، میتوانند براساس ترتیب هر استان، با ورود به سامانه «حج من» به آدرس my.haj.ir روند انتخاب کاروان و نام نویسی قطعی را انجام دهند.
علیرضا رشیدیان افزود: طی مدت زمان ثبت نام قطعی در کاروانها گروههای قیمتی مختلف بر روی سامانه حج من قرار میگیرد. در این مرحله تمامی کسانی که مرحله پیش ثبت نام را انجام دادهاند، میتوانند در ثبت نام نهایی شرکت کنند که بعد از انتخاب کاروانها سایر روند تکمیلی را باید انجام دهند.