به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، نمایشگاه اقتصاد مقاومتی با هدف معرفی توانمندیهای بانوان کارآفرین و نمایش دستاوردهای صندوقهای قرضالحسنه مردمیـار، در بافق افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق هدف از برگزاری این نمایشگاه را حمایت از کارآفرینان بهویژه بانوان فعال در حوزه تولید، مشاغل خانگی و صنایعدستی عنوان کرد.
سرهنگ تشکری با بیان اینکه این نمایشگاه بستری برای معرفی محصولاتی است که پیشتر از محل تسهیلات تبصره ۱۵ به بسیجیان و حتی افراد غیربسیجی پرداخت شده است، افزود: در این رویداد، بانوان تولیدکننده ضمن عرضه محصولات خود، تجربهها و دستاوردهایشان را در مسیر اشتغالزایی و توسعه اقتصاد مقاومتی به نمایش گذاشتند.
وی با اشاره به زمان فعالیت نمایشگاه تصریح کرد: این نمایشگاه به مدت ۵ روز، از ساعت ۱۷ تا ۲۲ میزبان بازدید مردم است و در حال حاضر بیش از ۵۰ غرفه با محصولات متنوع در آن دایر شده است.
تشکری همچنین از رشد ۲۰ درصدی پرداخت تسهیلات خوداشتغالی نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: افزایش اعتبارات، امکان پوشش حوزههای شغلی بیشتر و حمایت گستردهتر از متقاضیان را فراهم کرد.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بافق هم با اشاره به ابلاغ منابع تسهیلات خوداشتغالی، سهمیه اعتبارات مشاغل خانگی شهرستان بافق را حدود ۱۴ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این تسهیلات با اولویت پرداخت به صورت پشتیبان، در چهار محور اصلی شامل میراث فرهنگی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت (صمت) و جهاد کشاورزی پرداخت میشود.
نوری ادامه داد: شرطی که برای واحدهایی که به صورت پشتیبان متقاضی دریافت تسهیلات هستند، در نظر گرفته شده، تحتپوشش داشتن حداقل ۵ نفر است تا حمایت از اشتغال جمعی و پایدار نیز محقق شود.
مسئول بسیج سازندگی حوزه فاطمه الزهرا بافق نیز با اشاره به ظرفیت مردمی بسیج در حمایت از کارآفرینی، اظهار کرد: بیش از ۵۰ صندوق قرضالحسنه مردمیار در سطح شهرستان فعال است که از طریق این صندوقها، بانوان به ایجاد مشاغل خرد و خانگی دست یافتهاند.
رحیمی افزود: تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر وام کارآفرینی دریافت کردهاند و حدود ۴۰۰ نفر نیز از طریق این حمایتها در حال فعالیت شغلی هستند؛ چرا که بخشی از این مشاغل به صورت کارگاهی کوچک و شاگردمحور اداره میشود.