به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امام جمعه لاهیجان در مراسم یادواره شهدای روستای خالکیاسر شهرستان لنگرود که در مسجد این روستا برگزار شد، با تأکید بر اینکه شهدای این روستا مایه افتخار مردم گیلان و کشور هستند، گفت: یاد شهدا چراغی است که مسیر نسل امروز را روشن می‌کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید جواد سلیمانی با بیان اینکه فرزندان گلگون کفن میهن جوانانی بودند که دنیا برای آنان کوچک و رسیدن به خدا بزرگ بود، افزود: شهدا برای حفظ امنیت کشور از جان خود گذشتند و امروز ما وظیفه داریم آرمان‌های آنان را در زندگی و رفتار خود جاری کنیم.

وی با تأکید بر اینکه جنگ امروز، جنگ نرم است، اضافه کرد: دشمن روش خود را تغییر داده و قلب‌ها را نشانه گرفته است پس جامعه به بصیرت و آگاهی بیشتری برای شناسایی شگرد‌های دشمنان نیاز دارد.

امام جمعه لاهیجان، اعتماد به نسل جوان را یکی از راه‌های تداوم مسیر شهدا عنوان کرد و گفت: جوانان امروز توانمندند و اگر به آنان میدان داده شود، می‌توانند مانند دوران دفاع مقدس افتخارآفرین باشند.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید جواد سلیمانی با اشاره به جایگاه والای خانواده‌های شهدا، افزود: پدران و مادران شهدا کتاب‌های صبر و ایثار هستند و باید جزو عزیزترین افراد در جامعه باشند.

وی گفت: حفظ وحدت، تقویت ایمان و پاسداشت امنیت، مهم‌ترین رسالت مردم در برابر خون شهدا است.