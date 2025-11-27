به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، «هاشم اسکندریان» رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ملایر گفت: روکش آسفالت در مسیر‌های اسلامشهر آق‌گل- خردمند، ملایر- همدان رفت و برگشت، محدوده جوکار، راه روستایی ازندریان و شوشاب انجام شد.

او ترانشه‌برداری مسیر قوزان به میزان ۱۵ هزار مترمکعب، بهمن‌آباد به میزان ۱۸ هزار مترمکعب و همدان به میزان ۱۲ هزار مترمکعب، شانه‌سازی و تعدیل شیب شیروانی در مسیر‌های ملایر- همدان، ملایر- اراک، ملایر- بروجرد، ملایر- آورزمان به طول ۲۴۰ کیلومتر، تسطیح و پاکسازی ۵۰۰ کیلومتر از حریم راه‌ها وتعریض و ایمن‌سازی پل‌ها با ۲۵ دستگاه را از دیگر اقدامات ار ابتدای امسال بیان کرد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ملایر همچنین به تنقیه ۴۵ دهنه پل و نصب هزارو۵۰۰ عدد تابلو اشاره و تاکید کرد: امسال در ۴۰ مورد از راه‌های این شهرستان عملیات آشکارسازی و ایمن‌سازی دماغه‌ها، تقاطع‌ها و پیچ‌ها و ۵۰ کیلومتر رگلاژ و تسطیح راه‌های روستایی اجرا شد.

اسکندریان افزود: برای ارتقاء ایمنی راه‌ها، ۲۰۰ کیلومتر از جزیره وسط راه‌ها و کنار نیوجرسی‌ها پاکسازی شد و هشت کیلومتر روشنایی تقاطع حسین‌آباد شاملو با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، ابتدای مسیر ملایر- بروجرد پل حرم‌آباد در دست اقدام است.

او تعمیرات ۲۳۰ پایه روشنایی‌های راه‌ها، نصب ۱۰ دستگاه چراغ چشمک زن در مسیر‌های آورزمان تقاطع مهدی‌آباد و ابتدای پل حرم‌آباد، احداث ۶ کیلومتر روشنایی در مسیر اراک از ابتدا تا دوربرگردان هواشناسی و تقاطع کهکدان، نصب ۳۰۰ متر نیوجرسی در مسیر ملایر- خنداب، ملایر- اراک و راه روستایی عشاق، ۱۰ هزار مترمربع لکه‌گیری آسفالت مسیر‌ها و اصلاح و ایمن‌سازی ۳۵ نقطه مستعد تصادف را از دیگر اقدامات از ابتدای امسال بیان کرد.