استاندار خوزستان با اشاره به هشدار‌های مقام معظم رهبری، پرداخت وام ازدواج را اولویت کاری استانداری اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سید محمدرضا موالی‌زاده گفت: موضوع ازدواج و فرزندآوری یک راهبرد کاملاً کارشناسی شده و از مولفه‌های اصلی قدرت ملی است که باید با جدیت تمام دنبال شود.

او تأکید کرد: ما موظف هستیم موانع پیش روی جوانان را برای ازدواج برداریم و شرایطی فراهم کنیم که این امر مقدس به یک هنجار شدنی و آسان تبدیل شود.

استاندار خوزستان، وضعیت فعلی پرداخت وام ازدواج در استان را غیرقابل قبول خواند و افزود: جلسه‌ای با تمامی بانک‌های متولی تشکیل خواهد شد و باید به طور شفاف مشخص شود سهم هر بانک چقدر است، چقدر پرداخت شده و چه موانعی وجود دارد. این موانع، چه در سطح استانی و چه در سطح ملی، به طور جدی پیگیری و رفع می‌شود.

او با انتقاد از پدیده‌های نامتعارفی مانند جشن طلاق این اقدام را مصداق وارونگی ارزش‌ها خواند و گفت: باید از تمام ظرفیت‌های فرهنگی، صدا و سیما، فضای مجازی و چهره‌های موجه اجتماعی برای تحکیم نهاد خانواده استفاده کنیم.

استاندار خوزستان افزود: ترویج ازدواج‌های آسان، با مهریه‌های سبک و بدون تکلف، به ویژه در قالب ازدواج‌های دانشجویی باید در دستور کار قرار گیرد.