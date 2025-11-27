به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب پنجره نخست مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷، تیم ملی بسکتبال ایران امروز (پنج شنبه ۶ آذر) به مصاف تیم ملی عراق می‌رود؛ دیداری که به دلیل تصمیم بحث‌برانگیز فیبا و سلب میزبانی از ایران، در بیروت لبنان برگزار خواهد شد.

شاگردان سوتیریس مانولوپولوس برای حضور موفق و قدرتمندانه در آغاز راه رسیدن به جام جهانی، پس از دو هفته تمرین فشرده در تهران، هفته گذشته راهی لبنان شدند و روز دوشنبه نیز برای آمادگی بیشتر، یک دیدار دوستانه و تدارکاتی با تیم ملی لبنان برگزار کردند.

در ترکیب تیم ملی یک اتفاق مهم به چشم می‌خورد؛ بازگشت بهنام یخچالی، ستاره لژیونر بسکتبال ایران پس از مدت‌ها دوری؛ یخچالی آماده است که دوباره پیراهن تیم ملی را بر تن کند و در دیدار حساس مقابل عراق به میدان برود. اما محمد امینی دیگر بازیکن لژیونر کشورمان به دلیل آسیب دیدگی، این پنجره را از دست داده و غایب خواهد بود.

در مجموع ترکیب اصلی تیم ملی برای بازی امروز همان ترکیب جام آسیا است و یکی دو بازیکن جدید هم با توجه به درخشش در لیگ برتر به جمع شاگردان مانولوپولوس اضافه شده‌اند.

پیش از آغاز پنجره اول رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷، رتبه بندی قدرتی تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها منتشر شد که بر اساس آن تیم ملی بسکتبال ایران در رده دوم قرار دارد.

در گزارش تارنمای فیبا آمده است: ایران با تیمی که در رقابت‌های جام آسیا ۲۰۲۵ موفق به کسب نشان برنز شده بود، به پنجره اول رقابت‌های انتخابی جام جهانی خواهد آمد و بازگشت بهنام یخچالی که یکی از بهترین بازیکنان بسکتبال ایران به شمار می‌رود نشان می‌دهد، رقابت‌های انتخابی جام جهانی برای ایران چه اهمیتی دارد.

تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره نخست رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷، روز‌های ششم و نهم آذر در لبنان به مصاف عراق خواهد رفت.

بازی نخست دو تیم ساعت ۱۷:۳۰ در سالن زوک میکائیل بیروت برگزار خواهد شد.