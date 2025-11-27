پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه امروز نسبت به قبل از دفاع مقدس ۱۲ روزه، توانمندیهای ملت ایران و روحیه دشمنستیزی آنها افزایش یافته است، گفت: بسیج توانمندیهای خود را افزایش داده و آماده دفاع همهجانبه از ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «غلامرضا سلیمانی» رئیس سازمان بسیج مستضعفین در گفتوگویی با اشاره به افزایش توانمندیهای بسیج، اظهار داشت: برای درک توانمندیهای بسیج، باید به توانمندیهای مردم ایران نظر انداخت.
سردار سلیمانی با تأکید بر اینکه امروز نسبت به قبل از جنگ ۱۲ روزه، توانمندیهای ملت ایران و روحیه دشمنستیزی آنها افزایش یافته و بیش از پیش خواهان نابودی رژیم صهیونیستی هستند، افزود: این آمارها را بر اساس بزرگترین افکارسنجی انجامشده عرض میکنم و آمار، ارقام و مستندات آن موجود است.
وی بسیج را اسوه ملت ایران و فرزندان این ملت دانست و تصریح کرد: توانمندیهای بسیج رو به افزایش است و برنامهریزیها، تجهیز، آموزش و سازماندهیها نیز با همین هدف انجام میگیرد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه بسیج توانمندیهای خود را افزایش داده و آماده دفاع همهجانبه است، گفت: بسیج در ذیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد و عمق راهبردی سپاه در عرصه دفاع و تأمین امنیت است.
سردار سلیمانی با اشاره به ظرفیتهای گسترده بسیج، عنوان کرد: نیروی زمینی سپاه، نیروی دریایی سپاه، نیروی هوافضای سپاه و حتی نیروی قدس سپاه از توانمندیهای بسیج استفاده میکنند.
وی در پایان به حضور مؤثر بسیج در عرصههای مختلف دفاعی اشاره و خاطرنشان کرد: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، بسیج به میدان مقابله با دشمن شتافت و در این راه، بسیجیان عزیزی به شهادت رسیدند. ما آمادگی داریم که هر نیرویی نیاز به کمک داشته باشد، به یاریاش بشتابیم.