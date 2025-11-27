پخش زنده
امروز: -
معاون استاندار مازندران در ابلاغیهای به شهرداران و دهیاران استان، بر لزوم قراردادن طرحهای جامع، تفصیلی و هادی در دسترس عموم مردم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عبدالرضا دادبود معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، در این ابلاغیه با اشاره به تکالیف قانونی، خواستار اتخاذ ترتیبی فوری برای ارائه ضوابط و مقررات طرحهای توسعه شهری از طریق سامانههای الکترونیکی و پایگاههای اطلاعرسانی شد.
وی این اقدام را گامی در جهت تحقق اصل شفافیت، ارتقای سلامت نظام اداری و افزایش اعتماد عمومی عنوان کرد و بر ضرورت دسترسی آسان مردم به این اطلاعات تأکید نمود.
این دستورالعمل شامل کلیه طرحهای جامع، تفصیلی، هادی و نقشههای ضمیمه میشود که باید به صورت شفاف و عمومی در اختیار شهروندان قرار گیرد.