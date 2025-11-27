پخش زنده
امروز: -
بمناسبت بزرگداشت هفته بسیج و پنجم آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین همایش اقتداربسیجیان شهرستان اشنویه در سالن ورزشی ۹ دی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجانغربی در این همایش گفت: در دوران دفاع مقدس که دشمنان جنگ را بر ما تحمیل کردند و مورد هجمه ناجوانمردانه قرار گرفتیم بسیج مردمی از همین خطه در مقابل دشمنان ایستادگی کردند و باعث اقتدار ایران اسلامی شدند.
حسین خانی افزود: در شرایطی که در تحریم دشمنان و استکبار جهانی قرار داریم بدخواهان نظام نتوانستهاند به اهداف شومشان برسند و همدلی و اتحاد مردم در حوزههای مختلف دشمنان را ناکام گذاشته است.
وی، با اشاره به نقش بسیج درحوزههای مختلف تصریح کرد: بسیج سرمایه اجتماعی برای کشور است و باید از این ظرفیت بسیار وسیع برای توسعه و پیشرفت منطقه استفاده شود.
حسین خانی، با اشاره به اینکه نهاد بسیج نماد مشارکت و همگرایی آحاد مردم برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی است که بر پایه اندیشه امام خمینی (ره) شکل گرفت، افزود: این هفته فرصتی برای بازنگری نقش این نهاد مردمی درحوزههای مختلف ازجمله دفاعی، جنگ نرم و عمرانی و خدماتی است.
معاون استاندارآذربایجانغربی تصریح کرد: مسئولان کشور و استاندار آذربایجانغربی با روحیه و تفکر بسیجی شبانه روز دنبال پیشرفت و سرمایه گذاری هستند و بی وقفه آهنگ توسعه استان درحوزههای مختلف در سراسر استان تسریع یافته است که پیگیری بازگشایی مرز کیله شین اشنویه نیز در دستور کار قرار دارد.
وی، تعامل و همدلی مسئولان و مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی در سطح استان را در راستای نظارت و مدیریت رفع مشکلات مردم در حوزههای مختلف قابل تحسین عنوان کرد.
در این همایش امامجمعه اشنویه، با تأکید بر جایگاه معنوی و اخلاقی بسیج، اخلاص در نیت را نخستین اصل موفقیت در هر فعالیت فردی و اجتماعی عنوان کرد.
ماموستا رسولی افزود: هر اقدام و خدمتی از ساخت مسجد و بیمارستان گرفته تا انجام عبادات، چون نماز، روزه و حج در صورتی ارزش واقعی دارد که با نیت الهی و به دور از هرگونه ریا و منفعتطلبی باشد.
وی، بسیج را مدرسه عشق به خدا، مردم و خدمترسانی دانست و تأکید کرد: این عشق، ریشه ایثار و شهادتطلبی است و بدون آن، روحیه فداکاری در انسان شکل نمیگیرد.
در این همایش مسئولان استان شهرستان، بسیجیان و عشایر، فرهنگیان و دانش آموزان، شوراهای اسلامی، دهیاران، ورزشکاران و نیروهای نظامی و انتظامی حضور داشتند.