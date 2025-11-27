به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، بگفته مقامات پلیس و آتش‌نشانی، آتش‌سوزی در مجموعه مسکونی "هنگ فو یوان" دایپو هنگ کنگ، تاکنون باعث کشته شدن ۴۴ نفر و زخمی شدن ۴۵ نفر دیگر شده است، پلیس سه مرد را به اتهام قتل غیرعمد دستگیر کرده است.

پلیس هنگ کنگ در تحقیقات خود دریافت که دیوار‌های خارجی ساختمان دارای محافظ توری، برزنت ضدآب و پلاستیک بوده که احتمالاً با استاندارد‌های ضد حریق مطابقت نداشته است، همچنین در ساختمان دیگری که تحت تأثیر قرار نگرفته، پنجره‌های هر طبقه در لابی آسانسور با فوم پلی‌استایرن پوشانده شده بود که ماده‌ای قابل اشتعال است و ممکن است گسترش آتش را تسریع کند، پلیس احتمال می‌دهد که این فوم، علت گسترش سریع آتش بوده است.

پلیس دریافته است که یک شرکت مهندسی، مسئول نصب این مواد بوده و معتقد است، مدیران این شرکت سهل‌انگاری شدیدی مرتکب شده‌اند که منجر به گسترش سریع آتش و تلفات سنگینی شده است و سه مرد دستگیر شده مدیران این شرکت مهندسی هستند که شامل دو مدیر و یک مشاور طرح بین ۵۲ تا ۶۸ ساله هستند.

ٖبه دنبال این آتش‌سوزی مرگبار شی جین‌پینگ رئیس جمهوری خلق و رییس کمیسیون نظامی مرکزی چین، این حادثه را تسلیت گفت.

شی جین‌پینگ از مسئول دفتر ارتباطی دولت مرکزی در هنگ‌کنگ به لی جیاچائو، رئیس اجرایی منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ خواست مراتب تسلیت و همدردی او را به خانواده‌های کشته‌شدگان و آسیب دیدگان از جمله آتش‌نشان کشته شده در این حادثه ابلاغ کند.

رئیس جمهوری خلق و رییس کمیسیون نظامی مرکزی چین، همچنین از دفتر امور هنگ‌کنگ و ماکائوی دولت مرکزی و دفتر ارتباطی دولت مرکزی در هنگ‌کنگ خواست تا از دولت منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ در مهار کامل آتش حمایت کنند و نیز اقدامات لازم برای جست‌و‌جو و نجات افراد، درمان مجروحان، کار‌های پس از حادثه و تسلی بخشیدن به بازماندگان قربانیان راه‌حل‌هایی اندیشیده شود.

شی همچنین دستور داد تا بخش‌های مربوطه، کمک‌های لازم را ارائه دهند و تلاش شود تا تلفات و خسارات آتش‌سوزی به حداقل برسد.

دولت منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ مکانیسم پاسخگویی اضطراری را فعال کرده است، و دفتر ارتباطی دولت مرکزی در هنگ‌کنگ نیز یک گروه ویژه اضطراری تشکیل داده است، این دفتر با دولت منطقه ویژه اداری به طور نزدیک در ارتباط است و برای پشتیبانی کامل از عملیات نجات تلاش می‌کند.

در حال حاضر، اقدامات مربوطه در حال انجام است.