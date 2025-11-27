به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: دومین دوره مسابقات پرس سینه کارگران کشور به میزبانی استان مرکزی و در شرکت ماشین‌سازی اراک در حال برگزاری است.

مختار احمدی افزود: در این رقابت‌ها حدود ۱۷ استان و بیش از ۱۷۰ ورزشکار حضور دارند.

احمدی ابراز داشت: پس از پایان مسابقات، نفرات برتر برای انتخابی تیم ملی کارگران تعیین خواهند شد تا برای حضور در مسابقات جهانی آماده شوند.

او گفت: رقابت‌های جهانی در بهمن‌ برگزار خواهد شد و امید است کارگران کشور، به‌ویژه ورزشکاران استان مرکزی در این مسابقات بدرخشند.