طرح احداث کانال بتنی انتقال آب روستاهای ایچ و تلهگرد شهرستان ایجرود با استفاده از تکنولوژی نوین بتن پارچهای در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناس آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ایجرود گفت: این طرح به طول ۴ کیلومتر، با تأمین مصالح موردنیاز از سوی سازمان بسیج سازندگی کشور اجرا میشود و هدف اصلی آن، بهبود انتقال آب و افزایش راندمان آبیاری در منطقه است.
نجفی افزود:با بهرهبرداری از این کانال، امکان تأمین و توزیع بهینه آب برای بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی زراعی دو روستا فراهم خواهد شد.
کارشناس آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ایجرود گفت: اجرای این طرح علاوه بر کاهش چشمگیر تلفات آب در مرحله انتقال، موجب احیای بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی روستاهای ایچ و تلهگرد شده است.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر این اراضی به دلیل کاهش محسوس دبی رودخانه و کمبود آب با محدودیتهای جدی مواجه بودند، اما بهسازی و لایروبی نهر سنتی و تبدیل آن به کانال بتنی پایدار، نقش مؤثری در رفع این چالش ایفا کرده است.
نجفی گفت: استفاده از فناوری بتن پارچهای در احداث کانالهای آبیاری ضمن افزایش سرعت اجرای پروژه، باعث ارتقای دوام، کاهش هزینههای نگهداری و جلوگیری از هدررفت منابع آبی میشود.