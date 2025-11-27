معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور گفت: مشکلات مالی و محدودیت‌هایی که برای کشور ایجاد شده است کم نیستند؛ اما ما چه اسنپ‌بک‌ها برگردند چه برنگردند خودمان ایران را می‌سازیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدجعفر قائم‌پناه در بازدید از روند اجرای باند دوم بزرگراه دالکی به کنارتخته با اشاره به ادامه روند ساخت و ساز‌ها با وجود تحریم‌ها و فشار‌های خارجی اظهار داشت: ساخت باند دوم محور دالکی–کنارتخته (در محور بوشهر- شیراز) از طرح‌های مهم ملی است که با وجود فشار‌های خارجی و محدودیت‌های مالی در حال تکمیل است.



وی یادآور شد: بزرگراه دالکی - کنارتخته که دروازه ورودی بوشهر به فارس است نقشی اساسی در افزایش ایمنی، کاهش مصرف سوخت و تسهیل ارتباط کشور‌های پیرامون خلیج‌فارس با مرکز کشور تسهیل خواهد داشت.



قائم پناه افزود: این طرح نه‌تنها یک مسیر جدید که شاهراهی برای ورود و خروج استان بوشهر و اتصال پایدار خلیج‌فارس به مناطق مرکزی کشور است.



وی با بیان اینکه این طرح به‌طور مستقیم بر امنیت سفر، مصرف سوخت و توسعه اقتصادی اثرگذار است، افزود: این مسیر جدید با کاهش پیچ‌وخم و کوتاه‌تر شدن مسافت، نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت و تأمین امنیت جاده‌ای دارد.



معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: تنها در ۶ ماه گذشته سه نفر در این محور جان باخته و حدود ۴۰ نفر مصدوم شدند که با بهره‌برداری از مسیر جدید، این آمار به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت.



قائم پناه باند دوم محور دالکی–کنارتخته را طرحی عظیم و فنی توصیف کرد و گفت: این مسیر ۱۵ کیلومتری شامل یک تونل ۵۰۰ متری و یک پل ۲۰۰ متری است و در سخت‌ترین بخش مسیر شیراز–بوشهر ساخته می‌شود.



وی گفت: این جاده و سد دالکی نمونه‌ای از تلاش شبانه‌روزی مهندسان، پیمانکاران و مدیران کشور است.



قائم پناه همچنین به تأثیر آزادسازی تجارت ملوانی و کاهش تخلفات جاده‌ای اشاره کرد و افزود: با باز شدن مسیر جدید و ساماندهی ترددها، دیگر شاهد عبور خودرو‌های غیرمجاز شوتی نخواهیم بود و جریان حمل و نقل به شکل ایمن و روان انجام می‌شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد: باند دوم محور دالکی- کنارتخته یکی از مسیر‌های راهبردی کشور است که بهره‌برداری از آن گامی بزرگ در توسعه استان بوشهر و تسهیل تجارت و گردشگری خواهد بود.