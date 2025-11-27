به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نویسنده و پژوهشگر چرامی از انتشار چند عنوان کتاب در حوزه‌های دشمن‌شناسی، پژوهش‌های راهبردی و تفکر بسیجی خبر داد.

بهروز خشت‌زر، با اشاره به انتشار کتاب دشمنی گسترده آمریکا با ایران گفت: این اثر که در سال ۱۴۰۳ توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس آذربایجان‌غربی منتشر شد، حاصل پژوهشی میدانی و تحلیلی درباره سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ملت ایران است.

خشت‌زر همچنین به تدوین دو کتاب آموزشی در حوزه جرم‌شناسی و پلیس علمی اشاره کرد و افزود: در دوره عمومی پاسداری در دانشگاه جامع امام حسین (ع) توفیق داشتیم این دو اثر را به‌عنوان منبع آموزشی برای دانشجویان پاسداری تحقیق و تدوین کنیم.

نویسنده کتاب تفکر بسیجی و بصیرت‌افزایی نیز این اثر را برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد خود معرفی کرد و ادامه داد: این کتاب با هدف تقویت بنیه فکری بسیجیان نوشته شده و توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در قالب آثار کنگره شهدای بسیج منتشر شده است.

وی همچنین از تدوین کتاب دیگری با موضوع دشمن‌شناسی قضایی خبر داد و افزود: این کتاب با همکاری اساتید و دوستانم در دانشگاه امام حسین (ع) تهیه و تکمیل شد و تلاش کردیم نگاهی نو و کاربردی به تهدیدات نرم و حقوقی دشمن داشته باشیم.