رونمایی از کتاب با موضوع دشمن شناسی و تفکر بسیجی در چرام
از سه اثر پژوهشی با موضوع دشمنشناسی، تفکر بسیجی و جرمشناسی در چرام رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نویسنده و پژوهشگر چرامی از انتشار چند عنوان کتاب در حوزههای دشمنشناسی، پژوهشهای راهبردی و تفکر بسیجی خبر داد. بهروز خشتزر، با اشاره به انتشار کتاب دشمنی گسترده آمریکا با ایران گفت: این اثر که در سال ۱۴۰۳ توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاعمقدس آذربایجانغربی منتشر شد، حاصل پژوهشی میدانی و تحلیلی درباره سیاستهای خصمانه آمریکا علیه ملت ایران است. خشتزر همچنین به تدوین دو کتاب آموزشی در حوزه جرمشناسی و پلیس علمی اشاره کرد و افزود: در دوره عمومی پاسداری در دانشگاه جامع امام حسین (ع) توفیق داشتیم این دو اثر را بهعنوان منبع آموزشی برای دانشجویان پاسداری تحقیق و تدوین کنیم. نویسنده کتاب تفکر بسیجی و بصیرتافزایی نیز این اثر را برگرفته از پایاننامه کارشناسیارشد خود معرفی کرد و ادامه داد: این کتاب با هدف تقویت بنیه فکری بسیجیان نوشته شده و توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در قالب آثار کنگره شهدای بسیج منتشر شده است. وی همچنین از تدوین کتاب دیگری با موضوع دشمنشناسی قضایی خبر داد و افزود: این کتاب با همکاری اساتید و دوستانم در دانشگاه امام حسین (ع) تهیه و تکمیل شد و تلاش کردیم نگاهی نو و کاربردی به تهدیدات نرم و حقوقی دشمن داشته باشیم.