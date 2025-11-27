پخش زنده
امروز: -
رییس پلیس راه استان گفت: برخورد یک دستگاه کامیون با یک دستگاه خودرو سواری پژوپارس در محور "خدابنده- همدان" گردنه روستای پیرمرزبان ۲ کشته و ۲ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرهنگ خلجی گفت: برابر اعلام فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور "خدابنده - همدان" گردنه روستای پیرمرزبان، به پلیس راه بلافاصله مأموران به محل حادثه اعزام شدند.
وی با بیان اینکه بر اثر این حادثه ۲ نفر در دم فوت و ۲ نفر دیگر مصدوم شده و توسط عوامل امدادی به نزدیکترین مرکز درمانی انتقال شدند افزود: علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه انحراف به چپ پژو اعلام شد.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان خاطرنشان کرد: شهروندان با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و رعایت فاصله طولی با خودرو جلو، انحراف به چپ، تغییر ناگهانی مسیر و سبقتهای غیرمجاز خودداری کنند.