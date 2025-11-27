همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در اردبیل
ورود ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایه به اردبیل؛ دروازه جدید تجارت با اروپا و قفقاز
استاندار اردبیل گفت: در یک سال گذشته ۳۰۴ فرصت سرمایه گذاری در استان شناسایی شده که تاکنون ۵۶ تفاهم نامه به امضا رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛
مسعود امامی یگانه در همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در اردبیل گفت: تدوین نقشه راه سرمایه گذاری آسان به عنوان رویکرد اصلی دولت محلی و تدوین بستههای ویژه برای معرفی فرصتهای سرمایه گذاری استان از برنامههای اصلی یک سال گذشته استان بوده است.
استاندار اردبیل افزود: تامین منابع مود نیاز و تکمیل طرحهای نیمه تمام، احیای واحدهای راکد اقتصادی، پیگیری تامین منابع ارزی و مواد اولیه از جمله اقدامات صورت گرفته در یک سال گذشته برای توسعه اقتصادی استان است.
وی با اشاره به قانون هفتم پیشرفت تصریح کرد: افزایش بهره وری و تولید واحدهای اقتصادی موجود، جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی تنها راه پیشبرد برنامههای توسعه محور استان در حوزه کشاورزی، گردشگری، صنعتی و معدنی است.
امامی یگانه با اشاره به رایزنیهای متعدد با هدینگها و شرکتهای سرمایه گذار در یک سال گذشته تاکید کرد: ۳۰۴ فرصت، مجوز بی نام، طرحهای مشارکتی و طرحهای قابل واگذاری با ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در استان آماده سرمایه گذاری است.
استاندار گفت: از این تعداد تاکنون ۵۶ تفاهم نامه به ارزش ۹۰ هزار میلیارد تومان با هلدینگهای متعدد منعقد شده که بخشی از آنها در حال اجرا است.
وی افزود: اتصال استان به شکه ریلی کشور تا پایان سالجاری و توسعه شبکه ریلی در منطقه شمال استان، اردبیل را به دروازه تجارت قفقاز، روسیه و اروپا با دسترسی به جمعیت بیش از ۴۰۰ میلیون با بازاری به ارزش ۵۰۰ میلیارد دلاری تبدیل میکند.