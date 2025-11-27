به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرجهاد کشاورزی خوانسار گفت: متوسط عملکرد برداشت زعفران در این شهرستان از سال سوم ۱۰ کیلوگرم در هکتار بوده و در ۱۰ روستای شهرستان کاشته و برداشت می‌شود.

اکبر مردانی اضافه کرد: پیش بینی می‌شود امسال حدود ۴۸۰ کیلوگرم زعفران با کیفیت از پنجاه و دو هکتار در منطقه خوانسار برداشت وبه بازار عرضه شود.

وی افزود: زعفران شهرستان به علت اختلاف دما، طبیعت کوهستانی و آبیاری با آب قنات و چشمه دارای رنگ، عطرو طعم عالی است و برداشت این محصول زمینه اشتغال ۸۰۰ نفر را به صورت فصلی در این منطقه فراهم کرده است.