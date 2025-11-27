در آیینی کاروان دانش‌آموزان پسر یاسوجی به اردوی راهیان نور اعزام شدند تا در سرزمین‌های حماسه و ایثار، با آرمان‌های شهدای والامقام آشنا شوند.



سرگرد گلستانی با اشاره به اینکه تاکنون هفت کاروان از خواهران و این نیز سومین کاروان از برادران اعزام شده است ادامه داد: امروز لویه و بویراحمد ، سرگرد پاسدار مصطفی گلستانی، مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان در جمع دانش‌آموزان اعزامی به اردو‌های راهیان نور با بیان اینکه دهمین کاروان راهیان نور دانش‌آموزی استان از شهرستان بویراحمد اعزام می‌شود، گفت: اردو‌های راهیان نور دانش‌آموزی امسال از اول آبان ماه آغاز شده و ان‌شاءالله تا اواخر آذر ماه ادامه خواهد داشت.سرگرد گلستانی با اشاره به اینکه تاکنون هفت کاروان از خواهران و این نیز سومین کاروان از برادران اعزام شده است ادامه داد: امروز به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی ۳۸۰ نفر از دانش‌آموزان شهرستان‌های بویراحمد و دنا با هشت دستگاه اتوبوس راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

آمار اعزام‌ها و مقاصد بازدید

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ نفر از دانش‌آموزان به اردو‌های راهیان نور اعزام شده‌اند افزود: این دانش‌آموزان از یادمان‌های دفاع مقدس، معراج شهدای اهواز، یادمان شلمچه، علقمه و کربلای ۴ بازدید به عمل می‌آورند.

آشنایی با رشادت‌ها و برگزاری رزمایش

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در این بازدید‌ها، دانش‌آموزان عزیز با رشادت‌های رزمندگان استان و دانش‌آموزان شهید این مناطق، همچنین با فرهنگیان و فرماندهان شهید آشنا می‌شوند.

گلستانی اضافه کرد: پس از آن نیز، رزمایش فرهنگی-تربیتی در اردوگاه مسعودیان که یک رزمایش ملی و اسلامی است، برگزار می‌شود.

برنامه‌های فرهنگی و بازدید‌ها

وی گفت: بازدید از یادمان شهید علی هاشمی در استان خوزستان نیز در برنامه قرار دارد؛ برنامه‌های خاص فرهنگی و تربیتی در خود اردوگاه، فضای اردوگاه و حتی در اتوبوس‌ها پیش‌بینی شده که طی آن راویان دفاع مقدس به روایتگری می‌پردازند.

اهداف اردو‌های راهیان نور

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی کهگیلویه و بویراحمد هدف اصلی از برگزاری اردوهای راهیان نور را آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند بسیج دانش‌آموزی عنوان کرد.

استان کهگیلویه و بویراحمد ۴۴۶ شهید دانش‌آموز به نظام و انقلاب تقدیم کرده است و امیدواریم دانش‌آموزان امروز بتوانند همانند دانش‌آموزان دوران دفاع مقدس و حتی نقش‌آفرینان در جنگ ۱۲ روزه اخیر، ادامه‌دهنده این راه باشند.

تعامل با راویان و پرسش‌وپاسخ

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی کهگیلویه و بویراحمد مطرح کرد: دانش‌آموزان با حضور در یادمان‌ها و پرسش‌وپاسخ با راویان محترم، با شیوه‌های رزم رزمندگان و شهدا در عملیات‌های مختلف آشنا می‌شوند همچنین سوالات آنان در حوزه‌های مختلف از جمله جنگ شناختی و مسائل روز مطرح شده و راویان نیز به تناسب به این سوالات پاسخ می‌گویند.

اعزام امروز و اردو‌های راهیان پیشرفت