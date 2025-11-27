پخش زنده
به مناسبت هفته بسیج مرحله شهرستانی مسابقات قرآن کریم و اذان در بیرجند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول برگزاری مسابقات قرآن هفته بسیج و دارالقرآن بسیج سپاه بیرجند گفت:در این دوره از مسابقات ۲۴۰۰ تن از برادران و خواهران بسیجی از ۲۸۳ پایگاه مقاومت در مسابقات قرآنی شرکت کردند که نفرات برتر به مسابقات شهرستانی راه یافتند.
حجت الاسلام بیابانگر افزود: ۱۲۰ نفر در رشتههای حفظ یک جز، پنج جز، ۱۰ جز، ۲۰ جز و کل قرآن، ترتیل، تفسیر، اذان و خانوادگی در مرحله شهرستانی با هم رقابت میکنند.
وی گفت: نفرات برتر در هر رشته به مرحله استانی راه مییابند و در سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از آنان تجلیل میشود.