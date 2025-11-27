پخش زنده
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران سرمایه گذاری وجذب منابع مالی را مقوم و محرک توسعه اقتصادی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، باقری نایب رییس اتاق بازرگانی ایران آقای باقری که در همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری استان اردبیل سخن میگفت سرمایه گذاری وجذب منابع مالی را مالی مقوم و محرک توسعه اقتصادی عنوان کرد و افزود: از جذب منابع مالی به عنوان پیشران توسعه اقتصادی یاد میشود بطوری که رقابتی برای جذب سرمایه گذار و منابع ملی در دنیا وجود دارد حتی اقتصادهای برتر دنیا نیز برای با جذب منابع مالی و استفاده بیشتر از فرصتهای سرمایه گذاری رقابت دارند.
وی افزود: کشور ما برای سرمایه گذاری ظرفیتهای بالایی در حوزههای مختلف بخصوص زیر ساخت ها، انرژی، معدن و اقتصاد دریا دارد بطوری که حداقل هزار میلیارد دلار میتوان برای فرصتهای سرمایه گذاری کشور معرفی کرد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران منابع و ذخایر قابل کشور را قابل توجه عنوان کرد و افزود: حداقل ۲۷ ونیم تریلیون دلار ارزش ذخایر و منابع کشور است که در فرصتهای سرمایه گذاری امکان مولد سازی انها وجود دارد.
باقری ادامه داد: با جذب منابع مالی امکان توسعه زیرساختهای کلیدی کشور وجود دارد که اشتغالزایی و رشد تولید و رقابت پذیری بیشتر و تقویت اقتصاد ملی از جمله نتایج جذب منابع مالی در کشور میتواند باشد.
وی افزود:کشورهای موفق در جذب سرمایه گذار به امنیت سرمایه گذاری و شفافیت در سرمایه گذاری یعنی اصل حقوق سرمایه گذار توجه ویژهای داشتند.