مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین شرکت توزیع برق یزد از کشف ۱۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک واحد مسکونی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نخجیری گفت: در پی بررسیهای فنی و شناسایی مصرف غیرطبیعی برق مشخص شد مالک واحد با انشعاب غیرمجاز اقدام به راهاندازی دستگاههای استخراج رمز ارز کرده است.
وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متخلف و جمع آوری تجهیزات افزود: استخراج رمز ارز با برق خانگی غیرقانونی است و موجب اختلال در شبکه و تضییع حقوق مشترکان میشود.
نخجیری اظهار داشت: در این پرونده برای اولین بار از نرمافزار تخصصی تشخیص مدت و میزان مصرف بر اساس اطلاعات ماینر استفاده شد که دقت کشف و محاسبه خسارت را افزایش میدهد.
مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین شرکت توزیع برق از مردم خواست موارد مشکوک را از طریق سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا تماس با ۱۲۱ گزارش کنند. گزارشدهندگان طبق مقررات تا ۳۰۰ میلیون ریال پاداش دریافت خواهند کرد.