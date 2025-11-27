پخش زنده
مدیر کل گمرکات قم: در هشت ماه امسال، ۱۱۴ هزار و ۷۲۴ تُن انواع کالا از گمرکات استان به کشورهای مختلف صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ اسفندیار دریکوندی با بیان اینکه این رقم به جز کالاهایی است که در قم تولید شده و از گمرک استانهای دیگر صادر شده است افزود: تلاش ما این است که همه تولیدات استان از گمرک قم صادر شود.
وی افزایش حجم و ارزش ارزی صادرات را از مهمترین اولویتهای استان دانست و تاکید کرد: گمرکات قم در سالهای گذشته تلاش کرده تا مراحل اداری صادرات کالاها را تا حد امکان کاهش دهد تا مجوزهای لازم به سرعت افزایش یابد.