پخش زنده
امروز: -
در جریان سفر رسمی دو روزه نخست وزیر پاکستان به منامه، رهبران دو کشور بر ضرورت گسترش همکاریهای دوجانبه و ارتقای شراکت راهبردی اسلامآباد- منامه تاکید کردند و توافق شد حجم مبادلات تجاری فعلی دو کشور از سطح ۵۵۰ میلیون دلار به یک میلیارد دلار در سال افزایش یابد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلامآباد به نقل از «داون نیوز»، «شهباز شریف» نخستوزیر پاکستان در دیدار با «حمد بن عیسی آلخلیفه» پادشاه بحرین، با اشاره به اشتراکات تاریخی، مذهبی و فرهنگی دو کشور، بر عزم اسلامآباد برای تقویت روابط همهجانبه با منامه تأکید کرد.
وی در پیامی افزایش تجارت، توسعه سرمایه گذاری و گسترش همکاریهای منطقهای را محورهای اصلی گفتوگوی خود با مقامات بحرینی عنوان کرد.
نخستوزیر پاکستان در این دیدار، با اشاره به تکمیل مراحل توافق تجارت آزاد «پاکستان - جیسیسی» ابراز امیدواری کرد: نهاییشدن این توافق، مسیر رشد سریعتر مبادلات اقتصادی میان دو کشور را هموار کند.
وی همچنین از سرمایهگذاران بحرینی دعوت کرد از طریق «شورای تسهیل سرمایهگذاری ویژه» فرصتهای اقتصادی در بخشهای امنیت غذایی، فناوری اطلاعات، ساختوساز، معادن، گردشگری و سلامت در پاکستان را مورد توجه قرار دهند.
شهباز شریف در ادامه از حمایت دولت بحرین از جامعه بزرگ پاکستانی مقیم این کشور قدردانی کرده و از تصمیم اخیر منامه درباره عفو شماری از زندانیان پاکستانی نیز تشکر کرد.
دو طرف همچنین با تأکید بر اهمیت همکاریهای دفاعی دیرینه، بر تداوم مشارکت در حوزههای آموزش نظامی، لجستیک، تبادل نیروی انسانی و صنایع دفاعی توافق کردند.
تحولات غزه نیز از محورهای مهم گفتوگو بود و دو طرف بر ضرورت برقراری صلح پایدار و حمایت از مردم فلسطین تأکید کردند.
نخستوزیر پاکستان در دیدار جداگانه با «سلمان بن حمد آلخلیفه» ولیعهد بحرین، ابراز امیدواری کرد، گفتوگوهای انجامگرفته به نتایج عملی و تقویت بیشازپیش روابط دو کشور منجر شود.