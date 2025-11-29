پخش زنده
امروز: -
کلیه نانواییها در استان موظف هستند تا اطلاعات کامل شامل نرخنامه مصوب، نوع پخت و آرد مصرفی را به صورت واضح و در معرض دید عموم نصب کنند تا شفافیت کامل قیمتها برای مردم فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مدیر کل غله و خدمات بازرگانی زنجان گفت: با توجه به اینکه عدم درج مشخصات نوع پخت و نوع آرد مصرفی (یارانهای یا آزاد) در واحدهای نانوایی، موجب سردرگمی مشتریان و بازرسان اتاق اصناف شده است، این امر بستر سوءاستفاده برخی سودجویان را فراهم کرده است.
زمانی افزود: به منظور افزایش رضایتمندی شهروندان، پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی و شفافسازی کامل قیمتها، کلیه واحدهای نانوایی موظفند اطلاعات کامل شامل نرخنامه مصوب و مشخصات نوع پخت و آرد مصرفی را به صورت واضح، خوانا و در معرض دید عموم نصب کنند.
مسوولان ذیربط و بازرسان موظفند بر اجرای دقیق این الزام، اهتمام ویژه ورزیده و آن را پایش مستمر کنند.